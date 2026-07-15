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Košarka

Zaenkrat brezhibni Slovenci veliki favoriti proti Belgiji

Ljubljana, 15. 07. 2026 07.00 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Nina Mihalič
Slovenija - Romunija

Vse se začenja znova - mladi slovenski košarkarji, ki so blesteli v skupinskem delu evropskega prvenstva, se zavedajo, da so izločilni boji večji izziv. V naslednji fazi tekmovanja jih čaka belgijska reprezentanca, ki na papirju ne more parirati našim košarkarjem, a zmaga še zdaleč ni samoumevna. Srečanje boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO, začnemo ob 18.20.

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