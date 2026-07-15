Košarka
Zaenkrat brezhibni Slovenci veliki favoriti proti Belgiji
Vse se začenja znova - mladi slovenski košarkarji, ki so blesteli v skupinskem delu evropskega prvenstva, se zavedajo, da so izločilni boji večji izziv. V naslednji fazi tekmovanja jih čaka belgijska reprezentanca, ki na papirju ne more parirati našim košarkarjem, a zmaga še zdaleč ni samoumevna. Srečanje boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO, začnemo ob 18.20.
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