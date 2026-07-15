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U20 Eurobasket v Ljubljano privablja ljudi z vseh koncev sveta

Ljubljana, 15. 07. 2026 18.57 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
Lu.M
Mlada latvijska navijačica

Ljubljana – U20 EuroBasket 2026 v sodelovanju z I Feel Slovenia ni le praznik vrhunske košarke, temveč tudi mednarodni dogodek, ki v Ljubljano privablja obiskovalce z različnih koncev sveta.

Do tega trenutka so si tekme evropskega prvenstva v Stožicah ogledali navijači iz kar 25 različnih držav. Poleg Slovenije prihajajo obiskovalci še iz Hrvaške, Srbije, Češke, Nemčije, Italije, Grčije, Združenih držav Amerike, Izraela, Španije, Belgije, Litve, Združenih arabskih emiratov, Francije, Avstrije, Poljske, Turčije, Nove Zelandije, Latvije, Romunije, Mehike, Norveške, Slovaške, Avstralije in Kanade.

Eurobasket U20: Slovenija - Izrael
Eurobasket U20: Slovenija - Izrael
FOTO: Luka Kotnik

Raznolika mednarodna udeležba potrjuje, da je U20 EuroBasket eno najpomembnejših mladinskih košarkarskih tekmovanj na svetu ter da Ljubljana predstavlja privlačno destinacijo za športne navdušence. Poleg vrhunskih tekem obiskovalci spoznavajo tudi slovensko prestolnico, njeno gostoljubnost in številne znamenitosti.

V dneh, ko prvenstvo vstopa v odločilno fazo, organizatorji pričakujejo še večje število domačih in tujih navijačev, ki bodo v Stožicah spremljali boje za najvišja mesta ter ustvarjali izjemno vzdušje na tribunah. U20 EuroBasket 2026 v sodelovanju z I Feel Slovenia tako še naprej potrjuje, da šport povezuje ljudi, presega meje in Ljubljano za nekaj dni postavlja v samo središče mednarodne košarke.

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KOMENTARJI1

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krapezsaso
15. 07. 2026 20.19
Ne vem, če so opazili tile pisci tega članka, ampak smo sredi poletne sezone in počitnic...ne boste verjeli, ampak turisti pridejo tudi v Ljubljano...hehe...OMB
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