Učna ura za Koprčane v Beogradu

Podobno kot na četrtfinalnem obračunu istih tekmecev na Superpokalu Lige ABA pred 10 dnevi v Zagrebu so tudi tokrat primorski košarkarji tekmo začeli precej rezervirano. Beograjčani so to izkoristili za vodstvo s 6:0. Tigri so nato nekoliko strnili svoje vrste in do sredine pete minute Crveno zvezdo pahnili v bonus osebnih napak. Marko Jagodić Kuridža je tako slabo minuto kasneje s črte prostih metov slovenske prvake povedel do vodstva z 10:9. Po prvi četrtini, v kateri je Koper Primorska zadela 12 od 14 prostih metov, so se v ospredju vseeno nahajali Beograjčani (28:21). Tekmo je odločila odlična igra rdeče-belih v obrambi v drugi četrtini. V njej so izbranci Jurice Golemca izgubili 10 žog, ob tem pa dosegli vsega tri točke. Beograjčani so vodstvo do odhoda na glavni odmor tako povišali na 22 točk (45:23) in zmagovalec je bil odločen.

S 17 točkami je bil pri Koper Primorski najboljšiLance Harris, 12 jih je ob petih skokih (štirje v napadu) v 15 minutah igre dodal Žiga Dimec.



Izid:

Crvena zvezda - Koper Primorska 90:64 (28:21, 17:3, 28:24, 17:16).