Udarec za Lakerse: Cousins najverjetneje brez sezone 2019/20

To je hud udarec za Los Angeles Lakerse, ki so v svoje vrste dodali Anthonyja Davisaob bok štirikratnemu najkoristnejšemu igralcu lige LeBronu Jamesu, da bi bil spet konkurenčen za naslov. Devetindvajsetletni DeMarcusCousinsse je poškodoval na treningu v Las Vegasu, ko je s koleni trčil z enim od igralcev, poroča ESPN.

Zdravniki Lakersov so v petek potrdili, da je Cousins utrpel še tretjo težko poškodbo v 18 mesecih in za zdaj še niso razkrili, kdaj ga čaka operacija, s katero mu bodo popravili križno vez. Cousins, lani košarkar Golden State Warriorsov, pri katerih so ga prav tako mučile težke poškodbe, se je Jezernikom pridružil julija kot prosti igralec, z ekipo iz mesta angelov je podpisal enoletno pogodbo, vredno 3,5 milijona dolarjev (3,15 milijona evrov).