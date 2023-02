Povedal na glas, kar večina že nekaj časa meni: To ni košarka

Član Boston Celticsov in klubski kolega MVP tekme zvezd Jaysona Tatuma, Jaylen Brown, je na glas povedal, kar večina ljubiteljev košarke že nekaj časa meni o spektaklu, ki ga liga NBA imenuje tekma zvezd. "To ni košarka," je bil kritičen Brown, ki je sicer dosegel 35 točk in v 25 minutah zbral še 14 skokov. In ni bil edini.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Jaylen Brown se ni ustavil le pri tem. Dodal je, da je tekma All-Star podobna treningu meta. Pri tem je mislil verjetno predvsem na obrambi obeh moštev, ki sta na teh tekmah že tradicionalno neobstoječi oziroma minimalni, kar je tudi razumljivo glede na natrpan urnik tekem v rednem delu tekmovanja. Njegov klubski soigralec Jayson Tatum je dosegel nov rekord po številu točk na tekmah All-Star in v eni četrtini. V tretjem delu igre je zbral 27 točk, skupno pa 55. Zadel je tudi deset trojk. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Tudi zvezdnik Denverja Nikola Jokić ni bil najbolj navdušen nad videnim v Salt Lake Cityju. "Nisem narejen za takšne tekme. Na teh tekmah ni prave košarke," je dejal Jokić, ki je igral le dvajset minut in dosegel štiri točke. Prav toliko jih je zbral tudi Luka Dončić v dveh minutah manj na parketu. Slovenski superzvezdnik je svoje mnenje o tekmi zvezd povedal nekaj dni prej, ko ga je novinar vprašal, česa se najbolj veseli na zvezdniškem vikendu. "Nedelje, ko bom odletel na oddih v Mehiko," je odgovoril Luka Dončić. Izid, Salt Lake City, liga NBA, vikend vseh zvezd:

ekipa LeBron - ekipa Giannis 175:184