Udoka navdušen nad okrepitvijo: Durant pooseblja to, kar gradimo v Houstonu

Skupno je v igro vključenih 13 košarkarjev - med najpomembnejšimi prestopi so Durantova menjava iz Phoenixa v Houston, menjava Jalena Greena in Dillona Brooksa iz Houstona v Phoenix, ter podpis pogodbe s Clintom Capelo iz Atlante, ki se je pridružil Houstonu.

Durant, ki bo septembra dopolnil 37 let, je za Suns igral zadnja tri leta in nikoli ni dosegel uspeha, na katerega je upal. Rockets pa so bili prejšnjo sezono druga najboljša ekipa v zahodni konferenci, a so jih nato v prvem krogu končnice izločili Golden State Warriors.

Houston je njegova peta ekipa v ligi NBA, po Oklahomi, Golden Statu, Brooklynu in Phoenixu. Durant je z ameriško reprezentanco osvojil zlato na olimpijskih igrah v Parizu in je edini moški košarkar na svetu s štirimi olimpijskimi medaljami. Durant, tudi osmi najboljši strelec v zgodovini severnoameriške lige (30.571 točk) in 14-kratni udeleženec tekme zvezde All-Star, tako krepi ambicije ekipe, ki je znova kandidatka za naslov.

"Ker sem igral proti Kevinu in ga treniral, vem, da je točno takšen igralec, ki ustreza temu, kar gradimo tukaj v Houstonu. Njegova spretnost, ljubezen do košarke in predanost športu so ga naredili za enega najbolj spoštovanih igralcev svoje generacije," je prestop Duranta pospremil trener raket, Ime Udoka.