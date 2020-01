Udrih postal ameriški državljan: Ponosen, da bom lahko volil

Beno Udrih je slovenski košarkar z najdaljšim igranjem v ligi NBA. Šempetrčan je v najmočnejši košarkarski ligi na svetu nastopal kar 16 let, v tem času pa je igral za San Antonio, Sacramento, Milwaukee, Orlando, New York, Memphis, Miami in Detroit. Nekdanji slovenski reprezentančni branilec je postal ameriški državljan.

Beno Udrih v dresu ekipe Detroit Pistons. FOTO: AP Beno Udrih je v letih igranja na najvišjem nivoju osvojil dva šampionska naslova v ligi NBA z ekipo San Antonio Spurs, za katero je takrat nastopal tudi sedanji generalni sekretar KZS Radoslav Nesterović. Udrih je v ZDA v šestnajstih sezonah nastopanja skupaj zaslužil okoli 40 milijonov evrov. Med igranjem v ameriški profesionalni košarkarski ligi je večkrat dal vedeti, da bo po končani profesionalni karieri ostal v ZDA in si tu ustvaril dom. Zdaj je postal ameriški državljan. "Po dolgih letih življenja v ZDA sem končno dobil ameriško državljanstvo. Hvaležen sem. Tudi zato, ker je leto 2020 leto volitev. Zdaj bom imel pravico, da bom volil," je med drugim zapisal 37-letni nekdanji član Olimpije.