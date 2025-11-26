Ugibanj je konec: Partizan potrdil slovo Obradovića

Željko Obradović FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Željko Obradović, ki je na klop Partizana sedel pred štirimi leti in pol, je v pismu navijačem prevzel odgovornost za slabe rezultate v evroligaškem tekmovanju na začetku sezone. Partizan po devetem porazu v torek proti Panathinaikosu (69:91) v Evroligi po 13 odigranih tekmah zaseda šele 18. mesto med 20 predstavniki, v regionalni Ligi ABA pa je s petimi zmagami in porazom v skupini A na tretjem mestu. Pred njim sta Dubaj (7-0) in Cluj-Napoca (5-2).

"Pred štirimi leti in pol sem se vrnil v moj predragi klub in skupaj z vami začel živeti najlepše sanje. Imel sem željo in cilj, da Partizan po desetih letih postane del Evrolige. To nam je uspelo. Tekme našega kluba so postale več kot le košarkarske, vse to pa je zasluga vas, navijačev. Na žalost je prišel trenutek, ko moram prevzeti odgovornost za vse slabe stvari, ki so se zgodile to sezono, zato nepreklicno odstopam," je zapisal priljubljeni Obradović.

V Čačku rojeni strokovnjak je pred drugim obdobjem na klopi črno-belih med drugim vodil še Fenerbahče, Panathinaikos, Benetton, Real Madrid in Joventut, bil pa je tudi selektor domače reprezentance v dveh različnih obdobjih, nazadnje v letih 2004 in 2005. V karieri je s petimi različnimi klubi devetkrat osvojil Evroligo. To mu je najprej uspelo prav s Partizanom (1992), nato pa še s Joventutom (1994), z Realom (1995), s Panathinaikosom (2000, 2002, 2007, 2009, 2011) in nazadnje s Fenerbahčejem (2017). S svojimi klubi je osvojil 16 državnih naslovov in dva v Ligi ABA s Partizanom (2023, 2025). Leta 2022 je bil sprejet tudi v hišo slavnih grškega prvenstva.

