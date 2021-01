Ukić ni več član Olimpije

Ukić je v elitni Evroligi preživel kar devet sezon in skupno odigral 154 tekem. V povprečju je dosegal 8,6 točke, 2,6 asistence in 2,1 skoka na tekmo. Svoje najboljše predstave je prikazal v dresu turškega Fenerbahčeja v sezoni 2010/11, ko je beležil 13,2 točke ter 3,5 asistence na tekmo. Tri sezone je Ukić preživel tudi v 7Days EuroCupu, ko je nosil dresa Splita in Cedevite, na 25 tekmah, na katerih je zaigral v Evropskem pokalu, pa je v povprečju beležil 10,1 točke, 4,3 asistence in 2,3 skoka.