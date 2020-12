Hrvaški mediji: Ukić se vrača v Split, v Stožice pa prihaja Rupnik

Roko Leni Ukić, ki je v tabor Cedevite Olimpije kot okrepitev prišel pred začetkom te sezone v zadnjem času za zmaje ni igral. Po informacijah iz tabora Cedevite Olimpije naj bi bil poškodovan, a to zapisi v hrvaških medijih demantirajo. Če je verjeti novinarjem naših južnih sosedov je 34-letni Ukić svojo zadnjo tekmo za Olimpijo, s katero je na začetku sezone podpisal enoletno pogodbo, že odigral in bo v kratkem član Splita, kjer je tudi začel svojo bogato košarkarsko kariero. "Ukić nikakor ni zadovoljen z vlogo in posledično minutažo, ki mu jo namenja stroka Olimpije. Ni zadovoljen tudi s tamkajšnjimi pogoji, zato je prosil za prekinitev pogodbe. Če mu bo vodstvo Cedevite Olimpije prisluhnilo bo že v kratkem novi član Splita," trdi hrvaškiIndex, ki še dodaja, da vodilni možje ljubljanskega ligaša že imajo zamenjavo za izkušenega Hrvata. "Slovenski reprezentant Luka Rupnik je dobil "nogo" v španski Zaragozi in je velika želja Olimpije. Posel s 27-letnim organizatorjem igre naj bi sklenili v kratkem."