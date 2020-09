Kaos in vsesplošni pretep na prijateljski košarkarski tekmi v Ukrajini

Košarkarji Odesse so pred nadaljevanjem nove sezone ukrajinskega prvenstva na prijateljski tekmi gostili novinca med tamkajšnjo elito Ternopil. V napeti končnici, dobrih pet minut pred koncem je bil rezultat 64:66, je na videz nedolžno postavljanje bloka privedlo do vsesplošnega pretepa. In ker na tekmi očitno ni bilo varnostnikov, je kaos trajal skoraj minuto. V njem pa udarcev, ki bolj kot na parket sodijo v ring, ni manjkalo.

Pet minut pred koncem prijateljskega srečanja med Odesso in Ternopilom je pod košem domačih izbruhnil pretep. Razgretih strasti osamljena sodnika, brez pomoči varnostnikov, nista uspela ohladiti in sledil je kaos, ki zagotovo ne spada na košarkarske parkete. Po nekaj deset sekundah se je sicer že zdelo, da so se zadeve le umirile, a je eden od košarkarjev Odesse s hrbta udaril nasprotnika, kar je še prililo olje na ogenj. Incident je skupaj trajal več kot minuto. Obračuna na koncu, kakopak, niso uspeli dokončati. Na epilog incidenta – kdo in za koliko časa bo kaznovan – pa še čakamo. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke