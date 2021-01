Umrl član košarkarske hiše slavnih Paul Westphal

Paul Westphal je kot igralec v ligi NBA igral 12 let. Leta 1927 so ga na naboru v prvem krogu izbrali pri Bostonu, po treh sezonah, v katerih je osvojil tudi naslov prvaka, pa so ga poslali v Phoenix, kjer je njegova kariera prav zaživela.

Potem ko je pri Bostonu na tekmo dosegal 7,3 točke, je v prvi sezoni pri Phoenixu povprečje povečal na 20,5 točke. Tudi v naslednjih sezonah je igral v dresu Sonc zelo uspešno in bil vsako sezono tudi izbran na tekmo zvezd. V sezoni 1980/81 je igral za Seattle Supersonicse in se petič zapovrstjo uvrstil na tekmo zvezd lige NBA. Westphal je igral tudi dve sezoni za New York Knickse, preden se je od aktivne kariere poslovil v dresu Phoenixa.

Po igralski karieri se je posvetil trenerski poti, v NBA jo je začel pri Phoenixu kot pomočnik od leta 1988 do 1992. Pozneje je prevzel tudi vlogo glavnega trenerja pri Soncih in od leta 1992 do leta 1995 vpisal 191 zmag in 88 porazov. V prvi sezoni leta 1993 je ekipa prišla do finala, kjer je nato izgubila proti Chicagu. Bullsi na čelu z Michaelom Jordanomso v finalu zmagali s 4:2, za Sunse pa so takrat igrali tudi Charley Barkley, Danny Ainge, Kevin Johnson, Dan Majerle in Tom Chambers.

Zatem je bil še trener Seattla in Sacramenta, pa pomočnik eno leto pri Dallasu in nato še pomočnik pri Brooklynu do leta 2016. Leta 2019 so ga sprejeli v košarkarsko hišo slavnih ("Naismith Basketball Hall of Fame") v Springfieldu. Trikrat je bil uvrščen tudi v najboljšo peterko lige NBA. V karieri je povprečno na 823 tekmah dosegal po 15,6 točke. Phoenix Sunsi so upokojili njegov dres s številko 44. Avgusta leta 2020 je dobil diagnozo, da ima raka na možganih.