Umrl dolgoletni delavec košarkarske Olimpije Smiljan Steiner - Glajbe

"Zapustil nas je naš Smiljan Steiner - Glajbe. KK Cedevita Olimpija vsem svojcem in prijateljem izreka iskreno sožalje. Glajbe, nikoli te ne bomo pozabili. Počivaj v miru," so na Twitterju zapisali pri ljubljanskem klubu.

Steiner se je upokojil leta 2014, takrat so se mu tudi v klubu zahvalili za 32 let, ki jih je preživel v klubu. "Glajbe se je Olimpijinemu kolektivu pridružil že leta 1981 in od takrat je vestno ter s srcem opravljal delo tehničnega vodje KK Olimpija Ljubljana. Njegov sedež v dvorani ga bo vedno čakal. Glajbe, hvala za vse!" so takrat zapisali pri Olimpiji