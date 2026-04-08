Legendarni košarkarski trener Duško Vujošević je bil sredi prejšnjega meseca sprejet v bolnišnico. Strokovnjak, ki ga obožujejo zlasti navijači beograjskega Partizana, je bil v bolniški oskrbi zaradi pljučnice ter problemov s srcem in ledvicami.
Umrl Dušan Vujošević
Po dolgi in hudi bolezni je v 68. letu starosti je v Beogradu preminil priznani črnogorski košarkarski trener Dušan Duško Vujošević. V bogati trenerski karieri je vodil številne klube doma in po svetu, še največji pečat pa je pustil kot trener beograjskega Partizana s katerim je več let nastopal tudi v Evroligi.
