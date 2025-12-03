Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Košarka

Umrl je nekdanji član Lakersov in prvak lige NBA z Detroitom

Los Angeles, 03. 12. 2025 15.42 | Posodobljeno pred 41 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.V.
Komentarji
0

Elden Campbell, ki je v svoji bogati karieri pod ameriškimi obroči med drugim kar devet sezon nosil dres Los Angeles Lakersov in leta 2004 z Detroit Pistonsi osvojil naslov prvaka lige NBA, se je poslovil v 57. letu starosti.

Iz košarkarskega sveta prihajajo žalostne novice. Natančneje iz lige NBA, v kateri je zdaj pokojni Elden Campbell ustvaril lepo kariero, katere vrhunec predstavlja osvojeni naslov prvaka z zasedbo Detroit Pistons v sezoni 2003/2004.

Dobrodušni velikan, ki je devet sezon preživel tudi v dresu Los Angeles Lakersov (1990-1999), se je v ligo NBA, kjer je igral skupno 15 sezon, preselil iz Univerze Clemson. V prvem krogu nabora so ga kot 22-letnika izbrali prav jezerniki, v kalifornijski franšizi pa si je med drugimi garderobo delil s takšnimi imeni, kot so Earvin "Magic" Johnson, Shaquille O'Neal in pokojni Kobe Bryant.  

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Od Campbella se poslavljajo številni prijatelji in znanci, pri Pistonsih pa so zapisali sledeče:

"Danes smo izgubili resnično legendo: Eldena Campbella. Čeprav so ga mnogi podcenjevali v našem dresu, dresu Detroit Pistonsov, je bil njegov delež pri naslovu prvaka iz leta 2004 neprecenljiv. Čvrsta igra v obrambi pod obročema, vloga vodje na in ob parketu ter velika minutaža v končnici legendarne šampionske sezone so ga z zlatimi črkami zapisali v zgodovino našega kluba. Počivaj v miru, dragi Elden." 

košarka liga nba los angeles lakers elden canmpbell smrt
Naslednji članek

Lakersi s četrtim najtežjim razporedom, Dončić tretji v dirki za MVP

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385