Umrl je nekdanji član Lakersov in prvak lige NBA z Detroitom

Iz košarkarskega sveta prihajajo žalostne novice. Natančneje iz lige NBA, v kateri je zdaj pokojni Elden Campbell ustvaril lepo kariero, katere vrhunec predstavlja osvojeni naslov prvaka z zasedbo Detroit Pistons v sezoni 2003/2004.

Dobrodušni velikan, ki je devet sezon preživel tudi v dresu Los Angeles Lakersov (1990-1999), se je v ligo NBA, kjer je igral skupno 15 sezon, preselil iz Univerze Clemson. V prvem krogu nabora so ga kot 22-letnika izbrali prav jezerniki, v kalifornijski franšizi pa si je med drugimi garderobo delil s takšnimi imeni, kot so Earvin "Magic" Johnson, Shaquille O'Neal in pokojni Kobe Bryant.