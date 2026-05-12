Tragedija: umrl košarkar Memphis Grizzlies Brandon Clarke

Brandon Clarke je Grizzliesom pripadel kot 21. izbor na naboru lige NBA leta 2019. Celotno, sedem sezon dolgo kariero v ligi NBA, je preživel v Memphisu. V sezoni 2025/26 je nastopil le na dveh tekmah. Začetek je izpustil zaradi okrevanja po poškodbi kolena, nato pa je zaradi poškodbe mečne mišice decembra izpustil preostanek sezone.

"Pretreseni smo zaradi tragične izgube Brandona Clarka, so Grizzlies zapisali v izjavi. Bil je izjemen soigralec in še boljši človek, njegov vpliv na organizacijo in širšo skupnost Memphisa ne bo nikoli pozabljen. Njegovi družini in bližnjim v tem težkem času izrekamo najglobje sožalje," so v uradnem sporočilu za javnost zapisali pri njegovem klubu iz Memphisa.