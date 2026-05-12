Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Tragedija: umrl košarkar Memphis Grizzlies Brandon Clarke

New, 12. 05. 2026 20.16 pred 57 minutami 1 min branja 5

Avtor:
M.J.
Brandon Clarke

Iz ZDA prihaja tragična novica. Krilo NBA košarkarskega moštva Memphis Grizzlies Brandon Clarke je nenadoma preminil. Star je bil 29 let. Novico so potrdili tudi pri njegovi ekipi iz Memphisa, kjer so ga opisali kot izjemnega človeka, ki je ogromno prispeval k organizaciji in skupnosti Memphisa. Znan je bil tudi po svoji dobrodelnosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Brandon Clarke je Grizzliesom pripadel kot 21. izbor na naboru lige NBA leta 2019. Celotno, sedem sezon dolgo kariero v ligi NBA, je preživel v Memphisu. V sezoni 2025/26 je nastopil le na dveh tekmah. Začetek je izpustil zaradi okrevanja po poškodbi kolena, nato pa je zaradi poškodbe mečne mišice decembra izpustil preostanek sezone.

"Pretreseni smo zaradi tragične izgube Brandona Clarka, so Grizzlies zapisali v izjavi. Bil je izjemen soigralec in še boljši človek, njegov vpliv na organizacijo in širšo skupnost Memphisa ne bo nikoli pozabljen. Njegovi družini in bližnjim v tem težkem času izrekamo najglobje sožalje," so v uradnem sporočilu za javnost zapisali pri njegovem klubu iz Memphisa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Clarke je bil 1. aprila aretiran v okrožju Cross v zvezni državi Arkansas in obtožen preprodaje prepovedanih substanc, posedovanja prepovedanih substanc, bega z vozilom ob prekoračitvi hitrosti ter nepravilnega prehitevanja. Naslednji dan je bil izpuščen proti varščini.

košarka nba clarke brandon memphis

Nagrada za vztrajnost: zaostajali za 21, a na koncu prišli do evroligaškega skalpa

Zadovoljna.si Bil je njegov mentor, zdaj ga ni več
24ur.com 'Hagrida je igral s prijaznostjo, srcem in humorjem'
24ur.com James Van Der Beek: Hodil sem naokrog v strahu pred najstniškimi dekleti
24ur.com Poslovil se je James Caan, ki je navduševal v Botru
24ur.com Tiskovni predstavnik Jerryja Leeja Lewisa o pevčevi 'smrti': Še je živ
Moskisvet.com Zvezdnik brez zadržkov odpustil svojo hčerko
Moskisvet.com Igralcu so prerokovali zgodnjo smrt, tako je videti danes
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sportsman74
12. 05. 2026 21.15
Mamilo papek, stranski učinek drog.
Odgovori
0 0
Nehajte ze enkrat
12. 05. 2026 21.04
Mahhh,ne vem,ali je morda pri toliksni umrjivosti krivo kaksno ubrizgano ........
Odgovori
+2
3 1
Svarog
12. 05. 2026 21.13
Eh pa daj nehaj no. Pa kako lahko tak samozavestno trdite, kaj nima nobene znanstvene osnove. Po vaše, bi moralo izumreti že pol človeštva. Z takimi neumnostmi povzročate slabo precepljenost med otroci in otroške bolezni se vračajo. Bi radi imeli spet situacijo, da bo mati morala šest otrok rodit, da bosta dva dočakala odraslo dobo?
Odgovori
+2
2 0
victini
12. 05. 2026 20.58
Rip
Odgovori
+0
2 2
Con-vid 1984
12. 05. 2026 20.48
Upam da je bil vsaj polno brozgan za lolvid19, sicer bi bilo huje.
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
Portal
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
Zakaj "pridni otroci" pogosto potlačijo čustva
Zakaj "pridni otroci" pogosto potlačijo čustva
Zaradi tega je Dončić moral sprejeti eno najtežjih odločitev v življenju
Zaradi tega je Dončić moral sprejeti eno najtežjih odločitev v življenju
Noseča Nina Pušlar blestela ob Jakovu Jozinoviću
Noseča Nina Pušlar blestela ob Jakovu Jozinoviću
zadovoljna
Portal
Tako razkošno je Helena praznovala svoj rojstni dan
Znana Slovenka se je ločila po več kot 20 letih skupnega življenja
Znana Slovenka se je ločila po več kot 20 letih skupnega življenja
Krilo, ki je to pomlad osvojilo modne navdušenke
Krilo, ki je to pomlad osvojilo modne navdušenke
Zabaviščni park blizu Dunaja, za katerim norijo vsi Slovenci
Zabaviščni park blizu Dunaja, za katerim norijo vsi Slovenci
vizita
Portal
Novinarka po hudem padcu z višine okreva od poškodb obraza
Epidemija sodobnega časa, ki ne boli
Epidemija sodobnega časa, ki ne boli
Kardiologi opozarjajo: kuhajte doma in jejte počasneje
Kardiologi opozarjajo: kuhajte doma in jejte počasneje
Previdno: teh štirih pijač ne mešajte z zdravili
Previdno: teh štirih pijač ne mešajte z zdravili
cekin
Portal
Ta preprost top za 43 evrov je njena skrivna modna formula
Priložnost v Ankaranu: hišo ponujajo po nižji ceni
Priložnost v Ankaranu: hišo ponujajo po nižji ceni
Očitno ne bo nič z nižjimi cenami na Hrvaškem
Očitno ne bo nič z nižjimi cenami na Hrvaškem
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
moskisvet
Portal
Ujeta skupaj: Lindsey Vonn in mladi smučar sprožila val govoric
To je ključna sestavina vašega piknika
To je ključna sestavina vašega piknika
Luka Dončić pojasnil, zakaj letos ne bo igral za Slovenijo
Luka Dončić pojasnil, zakaj letos ne bo igral za Slovenijo
Dramatičen prizor: motor obvisel s semaforja nad križiščem
Dramatičen prizor: motor obvisel s semaforja nad križiščem
dominvrt
Portal
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Ali med prenovo ponudite mojstrom kavo? Odgovor veliko pove o vas
Ali med prenovo ponudite mojstrom kavo? Odgovor veliko pove o vas
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
okusno
Portal
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Prihaja ohladitev: 5 enolončnic, ki pogrejejo in nasitijo
Prihaja ohladitev: 5 enolončnic, ki pogrejejo in nasitijo
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
voyo
Portal
Kavarna na Balkanu
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713