Umrl legendarni bloker lige NBA – Mark Eaton

Eatona so v petek zvečer odpeljali v bolnišnico, kjer je kasneje umrl. Organi pregona so ob tem sporočili, da ni dokazov, da je bilo v nesrečo vpleteno še kakšno vozilo. Visokorasli (224 cm) Američan je bil izbran v četrtem krogu nabora leta 1982, v ligi NBA pa je igral 11 sezon, vse v dresu Utaha. Veljal je za enega najboljših obrambnih igralcev na centrski poziciji.

V karieri je zbral 3064 blokad, s čimer je na večni lestvici četrti. Še vedno drži rekord po število blokad v eni sezoni (456), kar mu je uspelo v sezoni 1984/85. Tisto sezono in štiri leta kasneje je bil izbran za najboljšega obrambnega igralca lige NBA. Njegovo številko so Utah Jazz upokojili in dvignili prapor z njegovim imenom pod številko 53 pod strop dvorane Vivint v Salt Lake Cityju. Po upokojitvi leta 1993 je odprl restavracijo, kasneje pa je postal motivacijski govorec.