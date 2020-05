Umrl je Jerry Sloan: trener, ki ga je z Utahom ustavil šele Jordan

Jerry Sloan se je od košarke poslovil leta 2011 po več kot dveh desetletjih sodelovanja z ekipo Utah Jazz, kjer je v drugi polovici 90. let prejšnjega stoletja zgradil ekipo, ki se je kljub nesporni kakovosti na in ob igrišču vpisala v zgodovino kot ena najboljših, ki ni nikoli osvojila šampionskega prstana. Med najvidnejšimi posamezniki tiste generacije je bil Karl Malone , ki je že pred časom spregovoril o tem, da se Sloanu čas izteka, njegovo smrt pa so potrdili v petek dopoldne po ameriškem času.

Sloan je z ekipo Utah Jazz igral v dveh finalih lige NBA, leta 1997 in 1998, a so bili obakrat od moštva iz Salt Lake Cityja močnejši Chicago Bullsi z Michaelom Jordanom. Sloan je ekipo Jazz vodil kar 23 sezon, umrl pa je na domačem naslovu v Salt Lake Cityju.

Sinonim za Utah v slogu Stocktona in Malonea

"Jerry Sloan bo vedno sinonim za Utah Jazz,"so sporočili iz vrst Utaha. "Za večno bo del organizacije Utah Jazz in njegovi družini, prijateljem in navijačem se pridružujemo pri žalovanju. Tako smo hvaležni za vse, kar mu je uspelo doseči tu v Utahu in za desetletja predanosti, zvestobe in vztrajnost, ki jo je prinesel naši franšizi. Tako kot (John) Stockton in Malone kot igralca, je Jerry Sloan utelešal to organizacijo. Zelo ga bomo pogrešali. Iz srca izrekamo sožalje njegovi ženi, Tammy, celotni družini Sloan in vsem, ki so ga poznali in imeli radi."

Kot razlog smrti so navedli zaplete s Parkinsonovo boleznijo in demenco z Lewyjevimi telesci, s katerima se je bojeval "vsaj od leta 2015", kot so zapisali.

"Bilo nam je v čast in privilegij, da je našo ekipo vodil eden največjih in najbolj spoštovanih trenerjev v zgodovini NBA," je v izjavi za javnost sporočila lastnica kluba Gail Millerz družino. "Cenili smo naš odnos z Jerryjem in prepoznavamo njegovo predanost ter strast do ekipe Utah Jazz. Zapustil je trajno zapuščino pri tej franšizi in naši družini. Daljnosežni učinki njegovega življenja so se dotaknili našega mesta, zvezne države in sveta, kot tudi številnih igralcev, zaposlenih in navijačev. Molimo za njegovo družino in našli bomo uteho in tolažbo v Jerryjevem življenju in zelo hvaležno, četudi z žalostjo, se mu poklanjamo ob smrti."

Malone: Nihče mu ni podaril ničesar

Sloan se je rodil leta 1941 v McLeansboroju v zvezni državi Illinois. Bil je najmlajši v družini s kar desetimi otroki, kar ga je po poročanju uradne spletne strani lige NBA naučilo, da v življenju "ni nič podarjeno, zgolj prisluženo". Kot igralec je bil znan po nepopustljivi igri v obrambi, v zgodovino lige NBA pa bo zapisan kot eden najboljših trenerjev.

"Na koncu dne je lahko pogledal nazaj in nihče mu ni podaril ničesar. Vse, kar je dobil, si je prislužil," je dejal Malone, ki je pod taktirko Sloana postal najkoristnejši igralec lige in član Hrama slavnih, kjer so Sloanu vrata odprli leta 2009.