Košarka

Umrl nekdanji jugoslovanski košarkarski reprezentant Cvetković

Beograd, 06. 05. 2026 21.09 pred 31 minutami 1 min branja 2

STA
Vladimir Cvetković

Nekdanji košarkar Jugoslavije in Crvene zvezde ter nekdanji funkcionar nogometne sekcije rdeče-belih iz Beograda Vladimir Cvetković je umrl v 85. letu, je sporočila Košarkarska zveza Srbije.

Kot so zapisali pri zvezi, je "legendarni Cvele" za košarkarsko reprezentanco Jugoslavije odigral 149 tekem in dosegel 1276 točk".

Dodali so, da je osvojil štiri srebrne kolajne na velikih tekmovanjih, in sicer na svetovnih prvenstvih 1963 in 1967, olimpijskih igrah 1968 in evropskem prvenstvu 1969. Za beograjsko Crveno zvezdo pa je igral 13 sezon in osvojil dva naslova prvaka in en pokal.

Pozneje je postal generalni sekretar nogometnega kluba Crvena zvezda in to delal 18 let. V tem času, od 1983 do 2001, so rdeče-beli osvojili 18 lovorik, tudi evropski in svetovni naslov. Od 1992 do 1998 je bil minister za šport.

KOMENTARJI2

Vera in Bog
06. 05. 2026 21.52
Slovenija je osvobojena !
Odgovori
0 0
bohinj je zakon
06. 05. 2026 21.57
?
Odgovori
0 0
Zakaj je torbica Blake Lively postala največja tema Met Gale?
Srbska lepotica po ločitvi že v novem razmerju
Diagnozo je našla na internetu in končno začela hujšati, a brez injekcij ne more
Moški zadel 440.000 evrov po ogledu TikTok posnetkov
Zlatan Ibrahimović brez las – tega ni pričakoval nihče
Novi ljubljenček, ki je osvojil svet: spoznajte kraljevega Otta
To priljubljeno živilo bi vam lahko podaljšalo življenje
Naključni morilec
