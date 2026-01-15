Naslovnica
Košarka

Umrl nekdanji košarkar Krke

Split, 15. 01. 2026 12.04 pred 28 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA
Ante Grgurević

V 51. letu starosti je umrl Ante Grgurević, nekdanji hrvaški košarkar in trener, ki je v karieri eno sezono preživel tudi v dresu slovenskega kluba iz Novega mesta Krke. Grgurević, znan po svoji borbenosti, je preminil v noči s srede na četrtek, so potrdili na spletni strani hrvaškega kluba iz Splita, za katerega je igral in bil tudi trener.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ante Grgurević se je rodil 13. avgusta 1975 v Splitu, člansko kariero pa je začel v Dalvinu. Za splitske rumene je igral petkrat v karieri, poseben pečat pa je pustil v dveh mandatih na prelomu stoletja. Po končani igralski karieri je bil leta 2019 trener članske ekipe, pred tem pa je od leta 2012 delal kot pomočnik. Po zamenjavi pa je v klubu delal v mladinskem pogonu.

Čeprav z 200 centimetri ni bil posebej visok za položaj centra, je Grgurević na igrišču kazal izjemno borbenost, zaradi česar je prevladoval pri skokih, so zapisali pri klubu. Za Krko je igral v sezoni 2003/04.

košarka krka

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SpamEx
15. 01. 2026 12.35
prezgodaj
Odgovori
0 0
bibaleze
