Umrl nekdanji košarkar ljubljanske Olimpije Boban Petrović

Petrović je bil po nedavni prometni nesreči nekaj dni v bolnišnici, danes pa so sporočili, da je njegovo srce prenehalo biti. V sporočilu Partizana so zapisali, da je Boban Petrović, rojen leta 1957, za Partizan igral od leta 1976 do 1985 in bil v tem času eden najboljših igralcev črno-belih.

Petrović je bil tudi jugoslovanski reprezentant in je z izbrano vrsto takratne skupne države osvojil srebro na evropskem prvenstvu 1981 in bron na svetovnem prvenstvu 1982. V dresu Partizana je osvojil dva pokala Radivoj Korać (1978, 1979), dva naslova državnega prvaka (1979, 1981) in pokal SFRJ (1979).

S 3618 točkami z 273 tekem je Petrović deseti strelec v zgodovini beograjskega kluba, igral pa je tudi za francoski Reims, Olimpijo, špansko Manreso, Napredak iz Kruševca in belgijski Hasselt.