Umrl nekdanji košarkar Reala in Barce

Jose Piculin Ortiz, ki je v višino meril 208 centimetrov, je v domovini veljal za športno legendo, ki je za sabo imel tudi uspešno mednarodno kariero. Leta 1987 je bil drugi portoriški košarkar, ki so ga izbrali na naboru severnoameriške lige NBA, takrat ga je kot 15. vzel Utah Jazz. Ob tem je igral v Evropi tudi za Zaragozo, Festino iz Andore, Unicajo Malago, Real Madrid in Barcelono, s slednjo je osvojil španski pokal ter bil evropski podprvak, z Arisom pa je leta 1997 dobil takratni pokal Radivoja Koraća.