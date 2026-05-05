Umrl nekdanji košarkar Reala in Barce

Jose Piculin Ortiz, ki je v višino meril 208 centimetrov, je v domovini veljal za športno legendo, ki je za sabo imel tudi uspešno mednarodno kariero. Leta 1987 je bil drugi portoriški košarkar, ki so ga izbrali na naboru severnoameriške lige NBA, takrat ga je kot 15. vzel Utah Jazz. Ob tem je igral v Evropi tudi za Zaragozo, Festino iz Andore, Unicajo Malago, Real Madrid in Barcelono, s slednjo je osvojil španski pokal ter bil evropski podprvak, z Arisom pa je leta 1997 dobil takratni pokal Radivoja Koraća.
V domovini je košarkar, ki je v karieri povprečno dosegal po 17,7 točke in 10,5 skoka na tekmo, igral za več klubov in osemkrat osvojil naslov državnega prvaka. Z reprezentanco Portorika je igral na štirih olimpijskih igrah in štirih svetovnih prvenstvih. Leta 2019 ga je Mednarodna košarkarska zveza Fiba uvrstila v hram slavnih.
