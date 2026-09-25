Umrl prvi MVP lige NBA

Bob Pettit je bil kar enajstkrat izbran na tekmo vseh zvezd All-Star in se je upokojil kot takratni najboljši strelec v zgodovini lige NBA. Ekipo St. Louis Hawks je leta 1958 popeljal do naslova prvaka z zmago nad moštvom Boston Celtics.
Na odločilni šesti tekmi, ki so jo Hawksi dobili s 110:109, je dosegel 50 točk. Ekipa Hawks, ki ima danes sedež v Atlanti, kasneje ni več osvojila naslova prvaka lige NBA.
Pettit je kar dvakrat prepričal košarkarsko javnost, nagradi za najkoristnejšega igralca (MVP) je prejel v letih 1956 in 1959.
V košarkarski hiši slavnih, v katero je bil Pettit sprejet leta 1971, so tega 206 centimetrov visokega zvezdnika označili za "pravega velikana igre" ter "elegantnega in spretnega visokega igralca, ki je med svojo kariero poskrbel za revolucijo igre na položaju krilnega centra".
"Kot prvi MVP lige, prvi igralec z doseženimi 20.000 točkami in prvi štirikratni MVP tekme vseh zvezd je postavil visoka merila odličnosti," so zapisali v izjavi lige NBA.
Z Univerze Louisiana State, kjer je Pettit študiral in igral košarko, so v četrtek sporočili, da je njihov nekdanji študent umrl dan prej.
V izjavi univerze so zapisali, da je Pettit "definiral podobo sodobnega krilnega centra v ligi NBA in postavil standarde, ki jih je bilo v profesionalni košarki težko doseči ali preseči".
Izpostavili so tudi, da so Pettitovi dosežki danes manj znani, saj se je "njegova kariera začela v času, ko je bila televizijska pokritost omejena, ohranjanje posnetkov športnih dogodkov pa v najboljšem primeru pomanjkljivo".
"Zaradi kombinacije prefinjenosti in moči ga je bilo izjemno težko zaustaviti," so še dodali.
Košarkarska hiša slavnih, s sedežem v Springfieldu v Massachusettsu, je ustanova, posvečena ohranjanju zgodovine košarke. Imenuje se po Jamesu Naismithu, ki je leta 1891 izumil košarko. V to institucijo so sprejeti le tisti posamezniki, ki so s svojimi izjemnimi dosežki, igro ali trenerskim delom pustili neizbrisen pečat v tem športu, bodisi na profesionalni ali univerzitetni ravni.
Položaj krilnega centra, pogosto imenovan tudi 'štirica', je v košarki izjemno vsestranski. Igralci na tem položaju morajo združevati moč in višino za boj pod košem, kjer pobirajo skoke in blokirajo mete, hkrati pa morajo biti dovolj gibljivi za igro na srednji razdalji. Zgodovinsko gledano je bil to igralec, ki je fizično dominiral v raketi, sodobna košarka pa od krilnih centrov zahteva tudi zanesljiv met z razdalje.
Kratica MVP stoji za 'Most Valuable Player', kar v prevodu pomeni najkoristnejši igralec. To je prestižno individualno priznanje, ki ga v ligah, kot je NBA, podelijo posamezniku, ki je v rednem delu sezone pokazal najboljše predstave in imel največji vpliv na uspeh svoje ekipe. Odločitev o prejemniku običajno sprejme komisija športnih novinarjev in komentatorjev na podlagi statistične učinkovitosti ter splošnega prispevka k igri.
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