Umrl prvi MVP lige NBA

Bob Pettit je bil kar enajstkrat izbran na tekmo vseh zvezd All-Star in se je upokojil kot takratni najboljši strelec v zgodovini lige NBA. Ekipo St. Louis Hawks je leta 1958 popeljal do naslova prvaka z zmago nad moštvom Boston Celtics. Na odločilni šesti tekmi, ki so jo Hawksi dobili s 110:109, je dosegel 50 točk. Ekipa Hawks, ki ima danes sedež v Atlanti, kasneje ni več osvojila naslova prvaka lige NBA. Pettit je kar dvakrat prepričal košarkarsko javnost, nagradi za najkoristnejšega igralca (MVP) je prejel v letih 1956 in 1959.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

V košarkarski hiši slavnih, v katero je bil Pettit sprejet leta 1971, so tega 206 centimetrov visokega zvezdnika označili za "pravega velikana igre" ter "elegantnega in spretnega visokega igralca, ki je med svojo kariero poskrbel za revolucijo igre na položaju krilnega centra". "Kot prvi MVP lige, prvi igralec z doseženimi 20.000 točkami in prvi štirikratni MVP tekme vseh zvezd je postavil visoka merila odličnosti," so zapisali v izjavi lige NBA. Z Univerze Louisiana State, kjer je Pettit študiral in igral košarko, so v četrtek sporočili, da je njihov nekdanji študent umrl dan prej.

V izjavi univerze so zapisali, da je Pettit "definiral podobo sodobnega krilnega centra v ligi NBA in postavil standarde, ki jih je bilo v profesionalni košarki težko doseči ali preseči". Izpostavili so tudi, da so Pettitovi dosežki danes manj znani, saj se je "njegova kariera začela v času, ko je bila televizijska pokritost omejena, ohranjanje posnetkov športnih dogodkov pa v najboljšem primeru pomanjkljivo". "Zaradi kombinacije prefinjenosti in moči ga je bilo izjemno težko zaustaviti," so še dodali.