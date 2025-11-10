Svetli način
Umrla je košarkarska legenda, eden od 75 največjih igralcev v zgodovini lige NBA

Springfield, 10. 11. 2025 08.51 | Posodobljeno pred 26 minutami

STA
Velikan severnoameriške košarkarske lige NBA Lenny Wilkens, član hiše slavnih kot igralec in trener, je umrl v starosti 88 let, je sporočila njegova družina. Pred štirimi leti je prejel edinstveno priznanje in bil imenovan za enega od 75 največjih igralcev lige in 15 največjih trenerjev vseh časov.

"Lenny Wilkens je predstavljal najboljše v ligi NBA – kot član hiše slavnih, trener hiše slavnih in eden najbolj spoštovanih ambasadorjev igre," je v izjavi o Lennyju Wilkensu dejal komisar lige NBA Adam Silver.

Wilkens je bil v svoji 15-letni igralski karieri graciozen organizator igre, devetkrat je bil udeleženec tekme zvezd All-Star in dvakrat vodilni v ligi po številu asistenc.

Štiri sezone je bil hkrati igralec in trener, tri pri Seattle SuperSonics in eno pri Portland Trail Blazers, preden je začel trenersko kariero s polnim delovnim časom, ki se je izkazala za legendarno.

Lenny Wilkens
Lenny Wilkens FOTO: AP

"Še bolj impresivna od Lennyjevih košarkarskih dosežkov, ki so vključevali dve olimpijski zlati medalji in naslov prvaka NBA, pa je bila njegova predanost – zlasti njegovi ljubljeni skupnosti v Seattlu, kjer mu v čast stoji kip," je dodal Silver.

Wilkens je SuperSonics popeljal do njihovega edinega naslova v ligi NBA leta 1979, v karieri, ki je trajala od leta 1969 do 2005, pa je vodil tudi Trail Blazers, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Toronto Raptors in New York Knicks.

"Vplival je na življenja neštetih mladih ljudi, pa tudi generacij igralcev in trenerjev, ki so imeli Lennyja ne le za odličnega soigralca ali trenerja, temveč tudi za izjemnega mentorja, ki je vodil z integriteto in pravim slogom," je o njem še izjavil komisar lige.

Njegovih 2487 tekem v vlogi trenerja je rekord lige NBA, s 1332 zmagami pa je le za Greggom Popovichem in Donom Nelsonom.

Wilkens je eden od le petih moških, ki so bili sprejeti v hišo slavnih kot igralec in trener, pridružil pa se je Johnu Woodenu, Billu Sharmanu, Tomu Heinsohnu in Billu Russellu.

