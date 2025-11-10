Umrla je košarkarska legenda, eden od 75 največjih igralcev v zgodovini lige NBA

"Lenny Wilkens je predstavljal najboljše v ligi NBA – kot član hiše slavnih, trener hiše slavnih in eden najbolj spoštovanih ambasadorjev igre," je v izjavi o Lennyju Wilkensu dejal komisar lige NBA Adam Silver.

Wilkens je bil v svoji 15-letni igralski karieri graciozen organizator igre, devetkrat je bil udeleženec tekme zvezd All-Star in dvakrat vodilni v ligi po številu asistenc.

Štiri sezone je bil hkrati igralec in trener, tri pri Seattle SuperSonics in eno pri Portland Trail Blazers, preden je začel trenersko kariero s polnim delovnim časom, ki se je izkazala za legendarno.