Olimpija še drugič poražena: Unics po preobratu do zmage

Ljubljančani so zahtevno gostovanje odlično odprli, saj so že v prvih minutah prišli do občutnejše prednosti. Sredi prve četrtine je vodstvo Cedevite Olimpije znašalo že devet točk (4:13). Domačini so se v nadaljevanju prebudili in do prve prednosti prišli pri rezultatu 17:15 na začetku druge četrtine. Nato sta se ekipi nekajkrat izmenjali v vodstvu, na odmor pa so s prednostjo treh točk odšli domači.

Prvih 20 minut je obetalo zanimiv drugi polčas, ki se za varovance Slavena Rimca ne bi mogel začeti bolje. Olimpija je namreč z delnim izidom 9:0 takoj prešla v vodstvo, ki je sredi tretje četrtine znašalo že 13 točk (43:56). Blestel je Filip Krušlin, ki je z dvema zaporednima trojkama goste popeljal do občutnejše prednosti. Proti koncu tretjega dela so se domači le nekoliko prebudili, tako da so zmaji na premor pred zadnjimi desetimi minutami odšli s prednostjo petih točk.

V zadnji četrtini pa je sledil popoln mrk zmajev, ki so zmogli le sedem točk, kar je bilo premalo za napet zaključek tekme. Unics je ta del dobil z rezultatom 25:7, na koncu pa je na semaforju pisalo 80:67.

Pri Olimpiji je bil ob porazu najbolj učinkovit izkušeni srbski reprezentant Marko Simonović s 13 točkami. Dve manj je dodal šeRyan Boatright, medtem ko sta po devet točk dosegla slovenska reprezentanta Jaka Blažič in Edo Murić. Devet jih je dodal tudi že prej omenjeni Krušlin, ki je zadel vse tri mete za tri točke.

Zmaji bodo verjetno najbolj objokovali predvsem zapravljene žoge, izgubili so jih namreč kar 16. Na drugi strani so bili domači košarkarji bistveno manj 'potratni', saj so jih nasprotniku podarili le osem. Rimac je verjetno pogrešal tudi doprinos s klopi. Igralci Olimpije, ki tekme niso začeli v prvi peterki, so namreč skupaj zmogli le 19 točk, medtem ko so jih rezervni košarkarji Unicsa dosegli 35.