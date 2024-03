OGLAS

Cedevita Olimpija je doživela četrti poraz na zadnjih petih tekmah in zapravila priložnost, da bi na lestvici dokončno ušla Zadru, s katerim se poteguje za četrto mesto, ki v končnici oziroma četrtfinalu pomeni prednost domače dvorane. "Pošteno se moramo vprašati kaj smo danes počeli. Tako ne bo šlo naprej, to nismo mi. Nismo se pojavili na tekmi, Krka je prišla zmagati. Borili so se do konca. Niso prišli z belo zastavo, saj so se borili za obstanek v ligi. Mi pa se moramo vprašati zakaj smo tako zlahka izgubili to tekmo," je po srečanju bil razočaran center Ljubljančanov Alen Omić.

Statistika tekme Krka - Cedevita Olimpija FOTO: Sofascore.com icon-expand

Zmaji, ki imajo zmago več od Dalmatincev, a slabši medsebojni rezultat, bodo v zadnjem krogu gostovali pri Ciboni (5. 4.), Zadar pa bo v Beogradu igral s Partizanom. "Ostala je še ena tekma, potem pa gre zares. Upam, da bo ta poraz le dobra zaušnica, ki nas bo zbudila," je po porazu svoje soigralce skušal motivirati Omić. Ljubljančani so od domačega moštva bili boljši zgolj v skoku, ogromno težav pa so imeli v obrambi in pri metu za tri točke. Trener Cedevite Olimpije Zoran Martić je po tekmi bil izjemno redkobeseden: "Zaslužena zmaga Krke. Bolj so si želeli zmage in na koncu so opravičeno dobili tekmo z visoko razliko."