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Košarka

Uradno: Liga ABA preložila začetek nove sezone

Beograd, 24. 09. 2026 21.36 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
liga ABA

Košarkarska liga ABA je zaradi spora s sodniki preložila začetek tekmovanja v ligi ABA ter ligi ABA 2. O nadaljnjih korakih bo liga ABA obvestila javnost, je zapisano v sporočilu za medije.

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Liga ABA je ob tem sporočila, da so bili člani lige soglasni pri svoji odločitvi. Za preložitev prvega kroga je bilo enajst članov, eden pa se je vzdržal.

Razlog za preložitev je spor med ligo ABA in sodniki o višini njihovih honorarjev. Skupina 63 sodnikov je zahtevala povišanje bruto honorarjev na 1200 evrov za tekmo rednega dela sezone in 2000 evrov za finalne tekme, poleg tega pa še sezonske dodatke v višini do 5000 evrov, celovito zdravstveno zavarovanje in nadomestilo za primer poškodbe, poročajo različni mediji iz Srbije.

Na to je vodstvo lige odgovorilo z objavo javnega razpisa in izbralo nove sodnike, vendar je tik pred začetkom sezone več novih sodnikov nepričakovano odstopilo.

Prvi krog lige ABA je bil na sporedu ta konec tedna. V Ljubljani bi morali igrati Cedevita Olimpija in Krka, Perspektiva Ilirija pa je imela v načrtu pot v Beograd k Partizanu.

V ligi ABA 2 je bil prvi krog predviden za prihodnji konec tedna. V njej bosta barve Slovenije zastopala ECE Triglav in GGD Šenčur.

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ABA KOŠARKA CEDEVITA OLIMPIJA KRKA

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