Uradno: športni del pri Cedeviti Olimpiji bo vodil Bečirović

Davor Užbinec , dosedanji glavni direktor Košarkarskega kluba Cedevita Zagreb, je del zgodbe razvoja KK Cedevita Zagreb od samega začetka. Leta 2005 je bil imenovan za člana uprave kluba, 2015 pa je prevzel mesto glavnega direktorja. Na to mesto je prišel z bogatimi poslovnimi izkušnjami s področja logistike, transporta in distribucije, zasedal pa je vodilna mesta v družbah, kot so Lagos, Lura in Atlantic Grupa. Še pred nastopom profesionalne funkcije v KK Cedevita Zagreb je s prizadevnostjo razvijal klub, z največjim fokusom na mlajše kategorije in košarkarsko šolo, ki danes združuje več kot tisoč otrok. Kot glavni direktor kluba je omogočil vse potrebne organizacijske predpogoje za športne uspehe, ki so sledili. Pri tem se je naslanjal na klubsko tradicijo in ambicijo "fair-playa" ter poslovanja. Užbinec je, kot piše na uradni spletni strani kluba, eden izmed najzaslužnejših za izjemen ugled, ki ga KK Cedevita Zagreb uživa v mednarodnih in evropskih okvirjih.

V kategoriji U20 je leta 2000 s slovensko reprezentanco osvojil zlato medaljo na evropskem prvenstvu. Preizkusil se je tudi v vlogi pomočnika glavnega trenerja pri Panathinaikosu. Po koncu profesionalne igralske in trenerske kariere se je posvetil razvoju mladih košarkarjev ter zastopanju profesionalnih igralcev. "Vrniti se v Ljubljano je kot priti domov. Če sem morda odšel še kot otrok, se vračam modrejši. Bogatejši z izkušnjami evropskega igralca, pomočnika trenerja, zastopnika profesionalnih igralcev in mentorja. Odločitev, da sprejmem mesto športnega direktorja v bistvu res ni bila težka. Ker verjamem v zgodbo, verjamem v to ekipo in verjamem, da bom s svojim znanjem doprinesel, da bomo postavili nove mejnike regionalne košarke. Tu imamo res priložnost, da naredimo nekaj izjemnega. In vem, da nam lahko s skupnim, ekipnim delom to uspe. Kaj zmore ekipa, ki kot eno diha med seboj, z navijači, z vodstvom, s podporniki, z mediji, so dokazale že mnoge ekipe. Želim si, da v Stožicah, v novem klubu KK Cedevita Olimpija Ljubljana ponovno nastane tista električna energija, ki nam vsem da poleta. Veselim se trdega dela in srca," je za uradno spletno stran kluba vtise strnil Sani Bečirović, športni direktor KK Cedevita Olimpija Ljubljana.

Glavni direktor in športni direktor bosta upravnemu odboru novega kluba Cedevita Olimpija Ljubljana predlagala tudi novega glavnega trenerja. Temu bo sledil podpis pogodb z izbranimi igralci, s katerimi sicer že potekajo pogovori. KK Cedevita Zagreb je že vložil zahtevo za prenos sedeža iz Zagreba v Ljubljano. Po potrditvi prenosa sedeža, ter potrditvi združitve s strani obeh skupščin, bosta KK Cedevita Zagreb in KK Petrol Olimpija Ljubljana izvedli združitev klubov. Pričakovati je, da bo proces združitve pravno zaključen do konca meseca julija.