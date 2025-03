Zakaj je Urban Klavžar evropsko košarko zamenjal z marčevsko norostjo?

"Že prvo leto, ko sem vstopil v profesionalno košarko, so me kontaktirali s Floride in povabili v moštvo. To mi je ostalo v mislih. Bil sem član Murcie, a Murcia je tisto sezono prišla v končnico španskega prvenstva. Domneval sem, da bodo v prihodnjem letu zelo ambiciozni. Že prejšnje leto nisem igral skoraj nič, dva meseca celo nisem bil del ekipe. Domneval sem, da si bom težko priboril minute na igrišču, nisem pa hotel nekam na posojo. Na koncu sem sprejel odločitev, da prestopim na univerzo," je pot do težke odločitve opisal Klavžar.

Tudi na Floridi zaradi težav z registracijo sprva ni veliko igral, nato pa je zaradi poškodb soigralcev vendarle dobil priložnost in se dokazal. Klavžar je zgrešil kar 23 od svojih prvih 33 metov iz igre v dresu ekipe Florida Gators in zadel je tri od 16 metov za tri točke, a njegova vztrajnost je na koncu le bila poplačana in odigral je ključno vlogo pri uvrstitvi svojega moštva v končnico prvenstva študentske košarke. "Urban Klavžar, od povprečnega igralca do nenadomestljivega," je bil naslov enega od člankov v Ameriki februarja letos. "Vedel sem, da moram biti potrpežljiv in delati naprej. In potem, ko se je zgodila prva poškodba soigralca, sem vedel, da bom jaz naslednji, ki bo šel v igro. Po tem trenutku sem samo moral biti samozavesten," o svojem pristopu pravi Klavžar.

Navaditi se je moral tudi na drugačen stil igre. "Največja razlika med evropsko košarko in univerzitetno je hitrost igre, še posebej v naši konferenci. Tukaj je veliko atletsko nadarjenih igralcev. Fizično so res dobri in visoko skačejo. V Evropi je manj tega in več moštvene igre," primerja evropsko in univerzitetno košarko. Drugačna je tudi navijaška kultura. "Tukaj so najbolj nori na univerzitetni ameriški nogomet. A tudi za košarko vlada izredno zanimanje. Kjerkoli igramo, je del tribun rezerviran za študente in vedno je poln. Velike dvorane so skoraj povsod polne. Če greš v razred, če samo hodiš v prostorih univerze, te veliko študentov ustavi in prosi za sliko ali podpis."

V času, ko je eden glavnih kriterijev za vstop v ligo NBA postala višina igralca in njegova fizična pripravljenost, Klavžar izstopa s svojimi 186 centimetri na položaju branilca. "Tukaj veliko trenerjev igra s tremi branilci, saj je igra tako hitrejša. Tudi pri nas je tako. Bolj kot na višino so pozorni na razpon rok, starost igralca in potencial. Pomembno je predvsem, kako igraš in ali si zmagovalec," pravi 20-letnik. Z Gatorsi je uspešno opravil s prvima dvema krogoma v končnici in vstopil v zadnjo šestnajsterico (sweet sixteen), kjer se bo v noči na petek po našem času soočil z univerzo Maryland.