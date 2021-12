Španci se že sprašujejo, ali imajo v Madridu novega Dončića

Slovenski organizator igre Urban Klavžar je pri 17 letih dočakal krstni nastop na evroligaškem parketu. Priložnost je za Real na derbiju proti CSKA-ju iz Moskve dobil zaradi številnih odsotnih v vrstah domačih in jo takoj izkoristil. Ob zmagi z 71:65 je dosegel deset točk, s čimer je bil tretji strelec svojega moštva, za to pa je potreboval vsega pet metov. Dosegel je tudi dve trojki, ob katerih so se španski mediji že spomnili na Luko Dončića, ki je nase pred leti opozarjal v podobnem slogu, kot to sedaj počne Klavžar.

Vrhunci tekme Real Madrid – CSKA Moskva: icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Urban Klavžar je prve minute dočakal že kmalu po začetku, ko je Realu uspel delni izid 11:0. Najprej je pobral skok v obrambi, na drugi strani pa s pridom izkoristil svoji prvi met iz igre za tri točke v evroligaški konkurenci. Posnetek tega meta je na svoji spletni strani objavila tudi Marca in se ob tem spraševala, ali v Madridu nastaja nova različica Luke Dončića. Na spletnem portalu prestižnega španskega športnega dnevnika so še izpostavili, da Klavžar sploh še ni polnoleten in je tako madridskim navijačem hitro pričaral v spomin sila podobne koše, ki jih je nekaj sezon nazaj dosegal tedaj še golobradi Luka Dončić. Dve minuti pred koncem prve četrtine je nekdanji član mladinskega pogona Heliosa iz Domžal zablestel še z odličnim preigravanjem, s katerim je zaobšel izkušenega Daniela Hacketta, vse skupaj pa je nadgradil še z iznajdljivim floaterjem za dve točki. Svojo drugo trojko na tekmi je košarkar, rojen 27. maja leta 2004, dosegel na začetku zadnje četrtine, ko je bil CSKA pri zaostanku le štirih točk. To je bil njegov zadnji zadeti met iz igre. Real je tako tudi s slovensko pomočjo uspel premagati favorizirani CSKA, ki je bil v španski prestolnici – zavoljo številnih odsotnih v taboru domačih – v vlogi izrazitega favorita. icon-expand Urban Klavžar si boljšega debija na evroligaškem parketu ne bi mogel želeti. FOTO: euroleague.net Več točk od Klavžarja sta sicer dosegla le Nigel Willians-Goss (17) in Walter Tavares (15). Izkušeni Sergio Llull pa jih je prispeval prav toliko kot slovenski dragulj (10). "To je bil za nas velik izziv. Imeli smo težave, a verjeli smo v uspeh. Bili smo agresivni in videti je bilo, da smo od prve minute šli po zmago. Vesel sem za vse mlade fante, tudi trener je danes opravil izjemno delo," je po tekmi povedal prvi strelec Madridčanov Willians-Goss. Pri Realu je sicer manjkalo kar deset košarkarjev prve ekipe, osem zaradi okužbe s koronavirusom, dva pa zaradi poškodb. Zaradi tega sta poleg Klavžarja priložnost za dokazovanje dočakala še dva mladeniča, in sicer Sediq Garuba in Baba Miller. Prvi je začel celo v prvi peterki, v dobrih 15 minutah pa je vpisal dve točki, en skok in ukradeno žogo. Miller je odigral slabi dve minuti, v katerih mu je uspelo pobrati eno odbito žogo. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke