Od Heliosa do Reala: 'Pri 14 letih je bil bolj zrel kot marsikateri profesionalec'

Maja 2018 je Nova Gorica gostila zaključni turnir državnega košarkarskega prvenstva dečkov do 15 let. V finalu je domžalski Helios ugnal goriško zasedbo z 82:69. Za domačine je takrat nastopal trenutni član Cedevite Olimpije Saša Ciani, ki je bil nezaustavljiv z 29 točkami in 15 skoki, a to njemu in soigralcem ni pomagalo, saj je na drugi strani še devet točk več dosegel fizično nič kaj izstopajoči mladenič po imenu Urban Klavžar. Petkrat je vrgel za tri in kar štirikrat zadel. Da je bil ta izkupiček, upoštevajoč starostno kategorijo, zares imeniten, hitro postane jasno ob podatku, da so njegovi soigralci skupaj zmogli le še eno trojko.

V zadnjih minutah so se Novogoričani uspeli približati na šest točk zaostanka, a Klavžar je imel vselej pripravljen odgovor. "Urban je takrat kot leto mlajši v ključnih trenutkih tekme v petih zaporednih napadih dosegel 14 točk. V vseh elementih je tako izstopal, da smo se na KZS odločili, da ga povabimo v reprezentanco U16, kljub temu da to ni ravno ustaljena praksa. Ocenili smo, da bo kljub svoji mladosti lahko pariral dve leti starejšim fantom," se spominja Dejan Gašparin, tedanji selektor reprezentance do 16 let, ki to funkcijo opravlja še danes.

Mladeniči domžalskega Heliosa so tisto poletja odigrali še nekaj turnirjev na tujem, na katerih je kot po pravilu blestel prav nizkorasli Klavžar. Ko je na turnirju v španskem Bellpuigu v konkurenci dveh let starejših osvojil naziv MVP, je na njegova vrata potrkal madridski Real.

Vrhunci Urbana Klavžarja na debiju v Evroligi: