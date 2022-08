US Open posredno potrdil, da Đokovića ne bo na turnirju

"Želimo poskrbeti, da bo vaša izkušnja v letu 2022 prijetna in varna. Še naprej bomo sledili smernicam in nasvetom naših zdravstvenih svetovalcev v navezi s CDC-jem, zvezno državo New York in mestom New York. Sporočamo, da na podlagi smernic lokalnih vladnih organov imetnikom vstopnic v tem trenutku ne bo več treba pokazati dokazila o cepljenju proti covidu za vstop na prizorišča US Open. Obveščali vas bomo o spremembah v zvezi s statusom cepljenja," so zapisali organizatorji turnirja.