Jokićev deveti trojni dvojček Denverju ni pomagal do zmage

Za zmagovalce je Donovan Mitchell prispeval 31 točk, Rudy Gobert pa je 18 točkam dodal 19 skokov. Utah je z izkupičkom 29:14 na tretjem mestu v zahodni konferenci, medtem ko je Denver z 22:20 na šestem. "Tekmec je v Denver pripotoval svež, mi pa smo odigrali tretjo tekmo v štirih dneh. To je bil pomemben faktor na tekmi. Nekako smo našli moči, da smo jim nekaj časa sledil, toda na koncu smo popustili," je poraz opravičil domači trener Michael Malone. Gosti so ob koncu tretje in na začetku četrte četrtine z delnim izidom 15:0 prišli do vodstva s 14 točkami, razliko pa so do zadnjega zvoka sirene še povečali. S tem so prekinili niz štirih zaporednih porazov. Veliko zaslug za to ima Gobert, ki se je vrnil po petih tekmah odmora zaradi okužbe s koronavirusom: "V Denverju je vedno težko igrati. Vedno sem tu precej utrujen. Tudi tokrat je bilo tako, a sem se počutil bolje kot ponavadi. Počitek mi je očitno koristil."

Sodeč po stanju na lestvici je Minnesota doma presenetljivo ugnala Golden State, a tudi bojevniki imajo težave z utrujenostjo, poleg tega pa so tokrat igrali brez Stepha Curryja in Draymonda Greena. Tudi Golden State razloge za peti poraz na zadnjih sedmih tekmah vidi v slabo odigranem zadnjem delu tekme, v kateri so se izkazali domači rezervisti. Jaylen Nowell je prispeval 17 točk, Malik Beasley pa 16, v drugem polčasu je zadel pet metov za tri točke. Najboljši igralec obračuna pa je bil s 26 točkami in 11 skoki Karl-Anthony Towns. Gosti so v enem obdobju zgrešili 16 zaporednih metov, zelo se jim je poznala odsotnost ostrostrelca Curryja, ki si je v petek poškodoval desno roko. "Zdaj imamo težave. Nič takega, na to smo navajeni. Prepričan sem, da se bomo vrnili in začeli spet kazati boljše predstave," se s slabšimi nastopi v zadnjem času ne obremenjuje trener bojevnikov Steve Kerr.