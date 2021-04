Utah nasul rekordnih 154 točk, Phoenix v slogu prekinil urok končnice

Petouvrščena ekipa vzhodne konference, Atlanta Hawks, je doživela pravo malo katastrofo v Filadelfiji, kjer so gostitelji 76ersi slavili s 127:83 in se prebili v končnico. Tam so so že Brooklyn Netsi, Utah Jazzi in Phoenix Sunsi, ki so z 28 točkami in desetimi skoki Chrisa Paulas 109:101 ugnali Los Angeles Clipperse ter se po kar 11 letih prebili v končnico, kjer bo nekdanja ekipa Marka Miliča, bratov Dragić ter bivšega selektorja slovenske reprezentance Igorja Kokoškovaočitno ne samo sodelovala, temveč imela tudi vidno vlogo v boju za najvišja mesta.

Denver Nuggetsi pa so s 114:112 premagali New Orleans Pelicanse, a brez pomoči Vlatka Čančarja. Z novo zmago se je ekipa iz Kolorada utrdila na četrtem mestu Zahoda in je na dobri poti, da osvoji eno od prvih šestih mest, ki neposredno vodijo v končnico. Spet je blestel Nikola Jokić, ki je 32 točkam dodal osem podaj, sedem skokov ter po tri blokade in ukradene žoge. Michael Porter mlajši je dosegel 28 točk. Zmaga je bila prepričljivejša, kot to kaže končni izid, čeprav je bila končnica izredno napeta. Vsega 52 sekund pred koncem je Jokić zadel prosti met za 110:101, nato pa je sledila nepremišljena igra gostiteljev in deset sekund pred koncem so se gostje približali na 112:114, po slabi podaji Jokića pa celo prišli do priložnosti za dokončni preobrat, a je srbski košarkar z blokado to preprečil. Za poražence je Brandon Ingram dosegel 27 košev.

Še naprej ne gre branilcem naslova Los Angeles Lakersom, ki so (še vedno brez LeBrona Jamesa)izgubili četrto od zadnjih petih tekem. Washington Wizardsi so jih ugnali s 116:107. Bradley Bealje za zmagovalce dosegel 27 točk, Russell Westbrookpa 18 in neverjetnih 18 skokov ter 14 podaj. Anthony Davis na nasprotni strani se je izkazal s 26 koši.

Porterju zaradi kršenja koronavirusnih pravil in ogleda striptiza visoka kazen

Branilec moštva Houston Rockets Kevin Porter mlajši bo moral plačati 50.000 dolarjev (41.265 evrov) kazni, ker je kršil protokole za preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom, ki velja v ligi, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Kazen si je branilec ekipe iz Teksasa prislužil 19. aprila letos, ko po tekmi z Miamijem ni zdržal v hotelu, ampak se je odločil za ogled floridskih deklet v enem od striptiz barov. Pravila v ligi NBA pa igralcem prepovedujejo zbiranje v zaprtih prostorih, kjer je več kot 15 ljudi, pa tudi obisk barov, nočnih klubov in podobnih ponudb zabave.

Porter na nočnem izletu ni bil sam. Spremljal ga je soigralec Sterling Brown, ki se je zapletel celo v pretep pred barom. Kot poročajo ameriški mediji, je Brown po odhodu iz bara domnevno vstopil v napačno vozilo, na kar so potniki v avtomobilu odgovorili z nasiljem in košarkar jo je odnesel s poškodbami na glavi. Povsem jasen zaplet ni. Policija ni našla prič o pretepu, zaposleni v baru pa incidenta niso videli. Rocketsi so v sporočilu za javnost zapisali, da je bil Brown žrtev napada, vodstvo lige NBA pa kazni za košarkarja še ni določilo.