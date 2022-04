MVP Jokić premalo za razpoložene bojevnike, volkovi presenetili v Memphisu

"Brez dvoma imajo orodje za zmago. Mislim, da sem zgrešil nekaj lahkih metov, a so me tekmeci res dobro znali zaustaviti," je po tekmi dejal Jokić in dodal: "Torej moram biti naslednjič boljši. Vsaj polaganj in lahkih metov ne smem zgrešiti."

Nikola Jokić pri zlatih zrnih ni imel najboljšega dne. Najkoristnejši igralec (MVP) pretekle sezone ni našel odgovora na poteze tekmecev, a je kljub temu zbral 25 točk in deset skokov. Štiri minute je za Denver odigral tudi Slovenec Vlatko Čančar , vendar se ni vpisal med strelce; zbral je po en skok in podajo.

Odlično so končnico pred domačimi navijači v San Franciscu začeli Golden State Warriors, ki so ob vrnitvi Stephena Curryja premagali Denver Nuggets s 123:107. Curry se je vrnil v ekipo po poškodbi stopala in zaigral prvič po 16. marcu ter s klopi v dobrih 21 minutah na igrišču zabeležil 16 točk, tri skoke in štiri podaje.

Volkovi presenetili grizlije, Maxey navdušil v mestu bratske ljubezni

Na zahodu so bile tri tekme, prednosti domačega terena na prvi tekmi tako kot Dallas niso izkoristili Memphis Grizzlies, ki so proti Minnesota Timberwolves izgubili s 117:130. Anthony Edwards je bil ob svojem prvencu v končnici prvi strelec tekme s 36 točkami, Karl-Anthony Towns je k zmagi dodal 29 točk in 13 skokov. Malik Beasley je za volkove, ki komaj drugič po letu 2004 nastopajo v končnici lige NBA, dodal 23 točk.

Na vzhodu so Philadelphia 76ers zanesljivo s 131:111 premagali Toronto Raptors. Domači so na tekmi zaostajali le pri 0:4 in 4:5, nato pa je ekipa okoli zvezdnikov Joela Embiida in Jamesa Hardna prevzela nadzor. Center Embiid je dosegel 19 točk in 15 skokov, a prvi igralec domače ekipe je bil tokrat Tyrese Maxey z 38 točkami. James Harden je bil dober podajalec s 14 asistencami in obenem dosegel 22 točk, Tobias Harris pa 26.