Utah prvi do 40 zmag v sezoni

V New Yorku sta obe ekipi nastopili precej oslabljeni. Pri jezernikih sta manjkala oba najboljša igralcaLeBron James in Anthony Davis, a so ju uspešno nadomestili z energično igro in dobro obrambo. Brez Jamesa in Davisa so bili Lakers zadnje tedne ena strelsko najslabše učinkovitih ekip. James je izpustil enajsto zaporedno tekmo, Davis pa je to sezono manjkal že na 25. tekmi. Tudi Nets niso nastopili v popolni postavi; zvezdnik James Harden je manjkal zaradi poškodbe, nato pa so v drugem polčasu tekme proti jezernikom zaradi izključitve, ki je bila zanj prva v karieri, izgubili šeKyrieja Irvinga, ki je dotlej zbral 18 točk. Kevin Durant je bil prvi mož mrežic. Na svoji drugi tekmi po poškodbi je pred 1700 gledalci v dvorani Barclays Center zbral 22 točk, sedem skokov in pet podaj. LaMarcus Aldridge je dodal 12 točk za Brooklyn, ki je pred tem dobil osem od zadnjih 11 tekem. Irving in gostujoči igralec Dennis Schröder, ki je končal z 19 točkami, sta morala oba predčasno s parketa v tretji četrtini, potem ko sta predolgo "čvekala" po osebni napaki. "Danes smo šli v tekmo odločno, zadevali smo koše in ja, rekel bi, da smo dosegli najboljšo zmago leta," je po tekmi dejal Nemec Schröder. Ben McLemore je k zmagi jezernikov dodal 17 točk, Markieff Morris14, Kentavious Caldwell-Popepa 14 in pet podaj.