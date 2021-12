Utah v tesni končnici boljši od Clevelanda za četrto zaporedno zmago

Charlotte Hornets so uspešno prestali odsotnost LaMela Balla (proticovidni protokoli) in s 130:127 premagali Atlanta Hawks, kljub odlični predstavi Traeja Younga s 25 točkami in 15 podajami.

Pri Sršenih se je izkazal Miles Bridges z 32 točkami in s štirimi podajami, to sezono pa je že šestkrat presegel 30 točk.

Brandon Ingram pa je zbral kar 40 točk, vendar tudi to ni bilo dovolj za zmago njegovih New Orleans Pelicans, ki so s 108:118 izgubili proti Houston Rockets. Rakete so slavile še šestič zapored.