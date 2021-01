Velik preobrat Bojevnikov, pri Dallasu odkrili okužbo

Pred obračunom z ekipo Orlando Magic ima tako Dallas kar nekaj težav, zaradi pravil lige NBA pa bodo trije omenjeni igralci v Denverju ostali še en teden in izpustili nekaj tekem. Veliko težav imajo tudi pri Philadelphii 76ersih, saj je zaradi covida-19 in preverjanja stikov za sobotno tekmo proti Nuggetsom (ob 21. uri) vprašljivih kar sedem njihovih igralcev.

Med igralci, ki so morali po petkovi zmagi ostati v Denverju, so Jalen Brunson , Dorian Finney-Smith in Josh Richardson , je poročal The Athletic . Za zdaj ni jasno, kdo od igralcev je bil pozitiven, vsi trije pa so igrali na zadnji tekmi. Zaradi morebitne okužbe že pred tem na naslednjo tekmo ni odpotoval član Nuggetsov Trey Burke , ki pa po poročanju ameriških medijev ni zbolel za covidom-19. Član moštva iz Denverja je sicer še en slovenski košarkar, Vlatko Čančar .

Preobrat Warriorsov proti Clippersom, zmaga Lakersov So pa ponoči do velikega preobrata na igrišču prišli košarkarji moštva Golden State Warriors. Prvaki v letih 2015, 2017 in 2018 so doma proti Los Angeles Clippersom zaostajali večino obračuna – v prvi četrtini že za 17 točk, na veliki odmor pa so odšli z minus 14. Clippersi so nadaljevali z uspešno igro in 15 minut pred koncem vodili za 22 točk, nato pa se jim je v napadu ustavilo. Na drugi strani se je odprlo Golden Statu, ki je v z delnim izidom 52:20 prišel do velike zmage. Blestel je Stephen Curry , ki je dosegel 38 točk (9/14 za tri), k temu pa je dodal še 11 podaj. Še petdesetič v karieri je zadel najmanj osem trojk na tekmi, najbližji mu je v tem pogledu James Harden , ki mu je to uspelo enaindvajsetkrat.

Uspešnejše je bilo drugo moštvo iz Los Angelesa. Prvaki Lakersi so v domači dvorani brez Anthonyja Davisatesno ugnali Chicago Bullse s 117:115. LeBron Jamesje dosegel 28 točk, dodal je še po sedem skokov in podaj. Lakersi so v zadnji četrtini vodili že za 12 točk, Bike pa je v igri držal predvsem Zach LaVine, ki se je ustavil pri 38 točkah. Obe ekipi sta imeli pri vodstvu Jezernikov s 116:115 v zadnje pol minute možnost za zmago, a sta tako James pri domačih kot LaVine pri gostih zgrešila met iz igre. Lakersi po sedmi zmagi na desetih tekmah znova zasedajo vrh zahodne konference, saj so poraz s 110:115 v Detroitu po podaljšku doživeli drugouvrščeni Phoenix Sunsi (6-3).

Milwaukee položil orožje pred Utahom

Sledijo jim Clippersi (6-4) in Warriorsi (5-4) ter ekipa Utah Jazz (5-4). Slednja je presenetila Milwaukee Buckse (131:118), najboljšo ekipo rednega dela zadnjih dveh sezon. Za Buckse sta v domačem Milwaukeeju Giannis Antetokounmpo in Khris Middleton dosegla 35 oziroma 31 točk, a tudi to ni pomagalo v boju z Donovanom Mitchellom(32 točk) in ostalimi razpoloženimi igralci Utaha. Jordan Clarksonje dodal 26 točk, Bojan Bogdanović20, Royce O'Neale in Mike Conley pa 18 oziroma 17. S tem je moštvo Jazz na lestvici prehitelo Dončićeve Maverickse.

Do zmage je ponoči sedmič v sezoni prišel Boston. Celticsi so doma ugnali Washington Wizardse s 116:107. Znova je blestela naveza Jayson Tatum-Jaylen Brown, ki je dosegla 59 od skupno 116 točk pri domačih. Tatum se je ustavil pri 32, Brown pa je prispeval preostalih 27. Washingtonu, ki ima le dve zmagi po devetih tekmah, ni pomagalo niti 41 točk najboljšega strelca lige Bradleyja Beala.

Beal ni skoparil s kritikami

"Ne zmoremo pokrivati niti parkiranega avta,"se je po tekmi izrazil Beal, ki v povprečju dosega 35 točk na tekmo.

V dvoboju edinih bratov, ki sta bila doslej izbrana med prvimi petimi na naboru v ligi NBA, se je zmage veselil LaMelo Ball. Z 12 točkami, 10 skoki in devetimi podajami je pomagal Charlotte Hornetsom do zmage proti New Orleans Pelicansom, za katere igra Lonzo Ball(5 točk). Zmag so se to noč veselile še ekipe Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Memphis Grizzlies in Toronto Raptors. Slednji so v gosteh ugnali Sacramento Kingse s 144:123, Memphis je doma premagal oslabljeno moštvo Brooklyn Nets brez prvih zvezdnikov, Kevina Durantain Kyrieja Irvinga,s 115:110. Houston je doma premagal Orlando s 132:90, Oklahoma pa je bila v gosteh boljša od New York Knicksov s 101:89.

LaMelo Ball se je v bratskem obračunu v New Orleansu izkazal s prvim dvojnim dvojčkom v karieri: