Utahu tekma preobratov proti Bostonu

V New Yorku je Kevin Durant z izjemno predstavo dosegel 30 točk, deset skokov in šest podaj za Brooklyn Nets, ki so s 110:105 premagali Minnesota Timberwolves. Mrežice so zmagale še 14. na zadnjih 17 tekmah. Ena najboljših ekip zahodne konference Utah Jazz je v domačem Salt Lake Cityju na tekmi, polni preobratov, s 137:130 premagala Boston Celtics kljub 37 točkam Jaysona Tatuma. Za gostitelje je Donovan Mitchell zbral 34 točk in šest podaj, Mike Conley je dodal 29 točk in sedem podaj, Rudy Gobert pa 18 točk in 12 skokov. Košarkarji Utaha so dosegli kar 27 trojk, največ v sezoni, in z razdalje metali 53-odstotno. Derbi najboljših ekip lige pa so dobili Golden State Warriors, ki so v San Franciscu s 118:96 premagali Pheonix Suns in zaustavili njihov izjemni zmagoviti niz pri 18 slavjih. Stephen Curry je po eni strelsko najslabših predstav v karieri tokrat popravil vtis in s 23 točkami popeljal bojevnike (19-3) do zanesljive zmage nad sonci (19-4).

Izidi:

Dallas Mavericks - New Orleans Pelicans 91:107

(Luka Dončić: 21 točk, 10 skokov za Dallas v 35 minutah)

Indiana Pacers - Miami Heat 104:113

Washington Wizards - Cleveland Cavaliers 101:116

Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers 96:98

Brooklyn Nets - Minnesota Timberwolves 110:105

Houston Rockets - Orlando Magic 118:116

Utah Jazz - Boston Celtics 137:130

Golden State Warriors - Phoenix Suns 118:96

Los Angeles Lakers - LA Clippers 115:119