Utrujenost gor ali dol: zmaga proti Mornarju je nujna

Zmaji si želijo prekiniti niz treh zaporednih porazov, dveh v evropskem pokalu in zadnjega v regionalni ligi ABA proti Zadru, a za kaj takega bosta potrebna precej boljša obramba in veliko bolj moštven pristop v igri v napadu, za katerega se vse bolj zdi, da je prepuščen posamičnim rešitvam košarkarjev, ki se v danem trenutku nahajajo na parketu, kot pa da so plod uigranih taktičnih zamisli vse bolj izgubljenega italijanskega strokovnjaka na začasnem delu v slovenski prestolnici.

Simone Pianigiani še vedno "tava v temi" in se drži preizkušane mantre praktično od začetka sezone, ko pred oziroma po vsaki bodisi evropski bodisi regionalni preizkušnji vehementno ponavlja ene in iste stvari, ki nemalokrat nimajo neposredne povezave z v določenem trenutku dotično temo. Igra ljubljanskega kolektiva je v napadu neprepoznavna, vse prevečkrat sloni na posamičnih akcijah brez pravega smisla, medtem ko je obramba že tako ali tako rakava rana moštva, ki veliko raje pogleduje proti tekmečevemu obroču, kot da bi najprej skušala ubraniti svojega.