Uvertura v Kranju, za prvo lovoriko sezone Olimpija in Helios

Košarkarji Cedevite Olimpije so sicer sezono že odprli v superpokalu lige ABA, kjer so končali na zadnjem, osmem mestu.

Med seboj sta se moštvi pomerili trikrat, nazadnje leta 2022 v Škofji Loki, ko so bili s 112:85 boljši Ljubljančani. "Vemo, da predsezona še vedno traja, in vemo, v kakšnem položaju se nahajamo. Napravili bomo vse, da uspešno vstopimo v novo sezono na domačih tleh in da Cedevita Olimpija nadaljuje z osvajanjem lovorik v Sloveniji. K tekmi bomo pristopili resno, ne glede na to, da trenutno skušamo v naš sistem vklopiti nove igralce, obenem pa skušamo sanirati poškodbe, zaradi katerih ne vemo, kako bo v ponedeljek videti naša ekipa. Naš glavni motiv skozi celotno predsezono je, da napredujemo iz dneva v dan," je za uradno spletno stran KZS dejal trener Olimpije Simone Pianigiani . "Veselimo se uvoda v novo tekmovalno sezono na domačih tleh. Želimo osvojiti naslov superpokalnega zmagovalca in napravili bomo vse, da osvojimo prvo domačo lovoriko v tej sezoni," je dodal kapetan zmajev Jaka Blažič .

"Začenja se nova sezona, naš nasprotnik je sestavil ekipo, ki sodi v končnico evropskega tekmovanja in polfinale regionalnega tekmovanja in je seveda več kot favorit za zmago. Na drugi strani je naša spremenjena in pomlajena ekipa, ki bo dala vse od sebe, da se predstavi v dobri luči in ponudi čim močnejši odpor Ljubljančanom," je za uradno spletno stran zveze povedal strateg Domžalčanov Damjan Novaković. "Vsi se že veselimo začetka nove sezone. Cedevito Olimpijo sestavljajo zelo kakovostni igralci, ki so vajeni igranja evropskih tekem, tako da ni treba poudarjati, kdo je na tem obračunu favorit. Mi imamo letos prenovljeno ekipo z novim trenerjem in velikim številom mladih igralcev, zaradi česar mislim, da bomo potrebovali še kar nekaj časa, da se uigramo. Ampak ne glede na vse se ne predajamo. Tudi mi imamo svoje kvalitete, hkrati pa bo naša prednost neobremenjenost," pred bojem za prvo lovoriko v sezoni sporoča kapetan Domžalčanov Blaž Mahkovic.