Užaloščeni O'Neal utišal navijače in začel skandirati: 'Kobe, Kobe!'

Po odpovedi mestnega derbija med Los Angeles Lakersi in Los Angeles Clippersi je Shaquille O'Neal z ekipo televizije TNT, katere stalni sodelavec je, vseeno obiskal dvorano Staples Center, kjer je pred kamerami spregovoril prvič po tragični smrti Kobeja Bryanta. Pri TNTso pripravili posebno oddajo, posvečeno legendi Jezernikov, s katerimi sta O'Neal in Bryant nekaj let vladala severnoameriški košarki.

Čeprav se je med njima marsikdaj tudi zaiskrilo, O'Neal je klub po osmih sezonah zapustil leta 2004 in igral še za klube Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers in Boston Celtics, je 47-letnik iz New Jerseyja v zadnjih letih večkrat spregovoril o izjemnem prijateljstvu, umrlo Bryantovo hčerko Gianno je v svoji prvi objavi na družbenih omrežjih po tragični nesreči nedavno označil celo za svojo "nečakinjo".

Nekaj ur pred nesrečo poslal sporočilo sinu

O'Neal je po čustveni izpovedi za TNTzapustil Staples Center, kjer je bilo tako kot v zadnjih dneh zbranih veliko navijačev, ki žalujejo za pokojnim Bryantom in ostalimi umrlimi. O'Neal je ob skandiranju svojega imena s prstom na ustih utišal navijače, nato pa začel skandirati: "Kobe, Kobe!" Nemudoma so se mu pridružili vsi zbrani, ki so klubsko legendo ob glasnih vzklikih pospremili do avtomobila.