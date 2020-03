V ameriških profesionalnih ligah prvi ukrepi zaradi koronavirusa: kmalu tudi tekme brez gledalcev?

Odločitev je bila sprejeta po posvetovanju s strokovnjaki za nalezljive bolezni in javno zdravje. V košarkarski ligi NBA, hokejski ligi NHL, baseballski ligi MLB in nogometni ligi MLS imajo športni novinarji praviloma dostop do športnikov za kratke pogovore pred tekmo na parketu, ledu ali igrišču ter po tekmi v slačilnici.

Športne lige so sporočile, da pri ukrepu ne gre za prepoved dostopa novinarjev do športnikov, ki pa začasno do nadaljnjega ne bo mogoč v slačilnicah in klubskih prostorih. Novinarski dostop naj bi bil v bodoče omogočen zunaj takih prostorov, verjetno potem na hodniku pred slačilnicami, kot zdaj velja za izjave trenerjev.