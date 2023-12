V Beograd po tretjo zmago

OGLAS

16. sezona se je začela s turnirjem v Zagrebu, kjer je Parasport Slovenia vknjižila dve zmagi, po enkrat so se veselili košarkarji KIK Zmaj in KKI Zagreb. S turnirjem v Beogradu bosta prvi tekmi sezone odigrala tudi sedemkratni prvak lige KKI Vrbas in črnogorska zasedba KK OSI Paramont.

V sezoni 2023–2024 v NLB Wheel ligi tekmuje šest ekip iz petih držav. V organizaciji Zveze paraplegikov Slovenije se za prvaka merijo: KK OSI Paramont (Črna Gora), KKK Singidunum Crvena zvezda (Srbija), KKI Vrbas in KIK Zmaj Gradačac (obe Bosna in Hercegovina), KKI Zagreb (Hrvaška) in Parasport Slovenia (Slovenija). Naslov prvaka NLB Wheel lige brani KIK Zmaj, v prvem krogu pa sta bili prosti ekipi KK OSI Paramont in KKI Vrbas.

Tokratni turnir, igran bo v Hali sportova Ranko Žeravica v Novem Beogradu, uvodoma prinaša tekmo domačina in gostov iz Podgorice. Črnogorski košarkarski klub OSI Paramont Podgorica začenja svojo 3. sezono v ligi NBL Wheel. Ekipa se lahko pohvali s 15 naslovi državnih prvakov Črne gore. Moštvo, ki ga vodi trener Vladan Nikolić, kapetan pa je domači košarkar Nikola Mišurović, se je močno okrepilo in napovedalo kandidaturo za visoka mesta. Iz tabora aktualnih prvakov lige (Zmaj Gradačac) sta prišla Ramo Rekanović in Amir Čolić, dodali so še Matthiasa Wastiana in Mehmeta Hairlija iz Avstrije. Svoje ambicije ima tudi gostitelj tokratnega turnirja KKK Singidunum Crvena zvezda, ki je na prvih dveh tekmah na turnirju v Zagrebu pokazal napredek v igri. Druga tekma turnirja v Beogradu prinaša derbi lige: videli bomo ponovitev finala lanske sezone, ki je bil v Areni Stožice zgledno organiziran tudi soorganizaciji Zveze za šport invalidov Slovenije - Slovenskega paralimpijskega komiteja.

Tekmovanje vodi Zveza paraplegikov Slovenije. Partner lige je Liga ABA. FOTO: Drago Perko icon-expand