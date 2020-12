Pričetek sezone lige NBA: Dončić favorit za naziv MVP, Miami po novo presenečenje

V vlogi absolutnih favoritov bo nastopilo moštvo Lakers, ki je v finalu z izkupičkom 4:2 ugnalo Miami in osvojilo 17. naslov, uprava kluba pa se je od takrat izkazala za izjemno spretno na prestopni tržnici. V ožji krog favoritov spadajo še Milwaukee Bucks, Los Angeles Clippers in Brooklyn Nets.

Slovenskima zvezdnikoma lige bo družbo delal tudi tretji član zlate slovenske reprezentance na Eurobasketu 2017 Vlatko Čančar , ki bo svojo priložnost še naprej iskal pri Denverju. Medtem bosta Luka Dončić in Goran Dragić še naprej igrala vidno vlogo v najmočnejši ligi na svetu. Predvsem od 21-letnega Dončića mnogi poznavalci v tretji sezoni pričakujejo nov preskok v kakovosti igre in boj za naziv najkoristnejšega igralca.

Stavnice tudi za Dončića Slednji je sicer prekaljen borec v mešanih borilnih veščinah in kikboksu, zato bo v Dallasu poleg vlog pod košem opravljal tudi naloge "telesnega stražarja", saj je lani postalo jasno, da so ekipe pripravljene Dončića ustavljati tudi z bolj fizičnim pristopom. Nasprotniki se namreč vse bolj zavedajo nevarnosti, ki jo predstavlja mladi Ljubljančan.

Dallas na drugi strani okoli Dončića še naprej gradi ekipo, ki se bo lahko v prihodnjih sezonah potegovala za naslov prvaka. Obstaja upanje, da bo letos Dončićev prvi "wingman" Kristaps Porzingis bolj zdrav po pogostih težavah s kolenom v lanski sezoni. Ogrodje moštva tako v večini ostaja enako, prišli pa so štirje novinci ter Josh Richardson iz Philadelphie in James Johnson iz Miamija.

Moštvo Clippers pa še naprej stavi na dvojec Kawhi Leonard in Paul George , ob tem pa je naloga priprave strategije po odhodu trenerja Doca Rivers zdaj v rokah Tyronna Lueja . 44-letni trener je s Cleveland Cavaliers osvojil prvenstvo leta 2016 in zaradi tistega obdobja odlično pozna Jamesovo igro, Clippers pa bodo znova predvsem stavili na trdo obrambo.

A naloga bo težka. V Zahodni konferenci sta na papirju pred vsemi obe moštvi iz Los Angelesa. Lanski prvaki Lakers so okoli LeBrona Jamesa in Anthonyja Davisa , ki sta dobila novi pogodbi, s prihodom najboljšega šestega igralca lanske sezone Montrezla Harrella , nemškega organizatorja Dennisa Schröderja in izkušenega španskega centra Marca Gasola še bolj utrdili ekipo, ki bo za nasprotnike sila trd oreh.

Na vzhodu pričakujejo prebujenje Brooklyna

Milwaukee Bucks in Brooklyn Nets sta papirnata favorita na vzhodu. Moštvo Milwuakeeja je že lani imelo najboljši izkupiček rednega dela v ligi, a se nato zaletelo v izvrstni Miami v končnici. Podaljšanje pogodbe s prvim zvezdnikom Giannisom Antetokounmpom jim zagotavlja stabilnost, ki bo nujno potrebna ob pričakovanem prebujenju ekipe iz Brooklyna.

Ta bo končno lahko pokazala svoj resnični potencial. Vodstvo mrežic je že lani poleti pripeljalo zvezdnika Kevina Duranta, ki pa se mu je v prejšnji sezoni celila poškodba Ahilove tetive. Zdaj naj bi bil popolnoma zdrav, ob njem pa bodo organizator igreKyrie Irvingin številni mladi talenti. Ekipo bo vodil nekdanji odlični organizator igre v NBA, Kanadčan Steve Nash, čigar imenovanje na mesto glavnega trenerja je med stroko vzbudilo mešane občutke, saj Nash nima praktično nič trenerskih izkušenj.

Premor za lanske najboljše trajal manj kot tri mesece

Od konca prejšnje sezone je minilo manj kot tri mesece. Odmor še nikoli ni bil tako kratek, okoliščine pa še nikoli niso bile tako nenavadne. Pandemija covida-19 je v ligi NBA že v pretekli sezoni pustila svoj pečat, ki bo močno prisoten tudi letos.

Medtem ko se bodo Lakers in Heat na parket znova vrnili po manj kot treh mesecih, obstajajo ekipe, ki tekme niso odigrale že skoraj devet mesecev. Pretekla sezona se je namreč po izbruhu pandemije nadaljevala brez najslabših moštev. V varni mehurček v Orlandu za zaključek rednega dela in izvedbo končnice so se naselile le ekipe, ki so imele tisti hip teoretične možnosti za končnico.

Tovrstne razlike v dolžini počitka med ekipami bi lahko imele posledice, čeprav si poznavalci niso enotni, kakšne bodo. Ali bodo bolj spočite ekipe zares imele nekaj prednosti, bodo pokazale tekme, ki se v tej sezoni vračajo v domače dvorane – vsa moštva razen Toronto Raptors, ki bodo omejitve pri prehodu kanadsko-ameriške meje v tem času reševali z gostovanjem v Tampi na Floridi.

Tokrat brez mehurčka, ki pa ostaja možnost v najslabšem primeru

Če je pandemija v pretekli sezoni pustila pečat na ligi, je možno reči tudi obratno. NBA se je proslavila z organizacijo velikega mehurčka, ki je mnogim športnim organizacijam pokazal smer pri pripravi tekmovanj v času širjenja tega virusa.

V novi sezoni vodstvo lige upa, da bo šlo z malo bolj sproščenimi ukrepi. Uveljavljeni so jasni higienski protokoli, ki temeljijo na rednem testiranju in hitrem izločanju okuženih. Nekatere ekipe bodo že od začetka sezone v dvorane spuščale manjše število gledalcev, z vse bolj množičnim cepljenjem pa naj bi to dovoljenje razširili še na druga moštva in več gledalcev.