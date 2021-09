V boj za organizacijo košarkarskega EP šest držav

FIBA Europe je sporočila, da bo leta 2025 turnir EuroBasketa potekal v štirih državah. Latvija, Madžarska, Rusija in Ukrajina so izrazile željo, da bi poleg skupinskega dela gostile tudi zaključne boje, medtem ko sta Ciper in Finska pripravljena prirediti le tekme v skupinskem delu tekmovanja. FIBA Europe si bo vsa možna prizorišča zaključnega turnirja leta 2025 ogledala med letošnjim oktobrom in januarjem prihodnje leto, odločitev o prirediteljih evropskega prvenstva pa bo izvršni odbor sprejel na zasedanju, ki bo spomladi prihodnje leto. Naslednje leto bo evropsko prvenstvo na sporedu med 1. in 18. septembrom na Češkem ter v Gruziji, Italiji in Nemčiji. Slovenija, ki brani naslov evropskih prvakov iz leta 2017, bo nastopila v skupini B v Kölnu. V njeni skupini so tudi Nemčija, Litva, Francija, Madžarska ter Bosna in Hercegovina.



Ob tem velja omeniti, da bosta Slovenija in Izrael leta 2023 priredila žensko evropsko prvenstvo. Predtekmovanje v dveh skupinah bo potekalo v Celju in Kopru, zaključni boji pa v Ljubljani.