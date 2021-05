Tatum s 50 točkami Bostonu priigral končnico, za osmo mesto Washington in Indiana

V košarkarski ligi NBA so se začeli boji dodatnih kvalifikacij za letošnjo končnico med ekipami, ki se niso neposredno uvrstile v odločilni del sezone. Košarkarji Boston Celtics so s 118:100 ugnali Washington Wizards in si na ta način zagotovili sedmo mesto, Charlotte Hornets pa so bili s 144:117 boljši od Indiana Pacersov ter jih tako v obračunu za osmo mesto čaka Washington.

icon-expand Doug McDermott in Domantas Sabonis FOTO: AP V Indianapolisu je domačim košarkarjem paral živceDomantas Sabonis, ki je bil izjemen v skoku, ujel je kar 21 odbitih žog, ob tem pa dosegel še 14 točk in devet podaj. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke V Bostonu pa je bil igralec tekme Jayson Tatum, ki je poskrbel za kar 50 točk svojega moštva, 32 od teh je prispeval po polčasu. Izkazal se je tudiKemba Walker, ki je dosegel 29 točk. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Košarkarji Bostona so si tako že zagotovili sedmo mesto v razvrstitvi vzhodne konference in bodo v končnici izzivali Brooklyn Nets. Za osmo mesto vzhodne konference pa se bodo pomerili poraženi Washington in zmagovalci druge tekme Indiana Pacersi. Več sledi! icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Liga NBA, dodatne kvalifikacije za končnico, 19. maj, izida: Indiana Pacers - Charlotte Hornets 144:117

Boston Celtics - Washington Wizards 118:100