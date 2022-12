V boju za naziv MVP vodi Jokić, Dončić napredoval na tretje mesto

Nikola Jokić (Denver Nuggets), Jayson Tatum (Boston Celtics) in Luka Dončić (Dallas Mavericks) so po tem tednu najvišje v boju za naziv najkoristnejšega igralce (MVP) lige NBA v sezoni 2022/23, so zapisali na spletni strani severnoameriške košarkarske lige NBA.

Nikola Jokić ima izjemno statistiko s povprečjem 25,7 točke, 10,8 skoka in 9,4 podaje na tekmo. Sledi Jayson Tatum (31,0 točke, 8,1, skoka, 4 podaje), takoj za njima pa je slovenski reprezentant Luka Dončić (33,7, 8,8, 8,9). Srbski reprezentant je tako v primerjavi s prejšnjim tednom napredoval iz drugega na prvo mesto, Američan iz tretjega na drugo, Slovenec pa celo iz sedmega na tretje. Najboljšo peterico zaokrožujeta Kevin Durant (Brooklyn Nets: 29,9, 6,9, 5,4), ki je ohranil četrto mesto in Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks; 31,7, 11,6, 5,2), ki je na peto mesto zdrsnil z vodilnega položaja. Do desetega mesta sledijo še Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Zion Williamson (New Orleans Pelicans), Ja Morant (Memphis Grizzlies), Jaylen Brown (Boston Celtics) in Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers). icon-expand Lahko Dončić osvoji naziv najkoristnejšega igralce lige NBA v sezoni 2022/23? FOTO: AP