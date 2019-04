V Brooklynu se je iskrilo ob dveh izključitvah, Houston zmaguje tudi s slabim Hardnom

Philadelphia se je v Brooklynu veselila s 112:108. Junak tekme je bil Joel Embiid z 31 koši in 16 skoki,ki je na prejšnji tekmi zaradi poškodbe počival, 24 točk je dodal Tobias Harris. Na nasprotni strani je 25 točk dosegel Carris LeVert, po 21 pa Jarett Allen in D'Angelo Russel. Embiid je bil tudi glavni vzrok, da je "zavrelo", ko je naredil grob prekršek. Prišlo je do prerivanja, nekaj igralcev in tudi sodnik so končali med gledalci, na koncu je Embiid dobil namerno osebno napako (flagrant 1), izključena pa sta bila Jimmy Butler in Jared Dudley.

Gostje so na tekmi povedli s košem Embiida šele slabe tri minute pred koncem. V napeti končnici je za vodstvo Brooklyna s 108:107 25 sekund pred koncem Joe Harris, na nasprotni strani pa je po podaji Embiida s trojko odgovoril Mike Scott. Potem, ko so gostitelji v naslednjem napadu izgubili žogo, so storili hiter taktični prekršek, a je bil Tobias Harris natančen s prostih metov in postavil končni izid.