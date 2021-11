V Burso po tretjo zaporedno evropsko zmago

Strateg Cedevite Olimpije Jurica Golemac se kljub ne ravno prepričljivem začetku sezone turškega moštva v domačem prvenstvu, v katerem je na dozdajšnjih šestih tekmah zbralo le dve zmagi, zaveda, da gre za kakovostno ekipo, ki bo na domačem parketu storila vse za zmago.

"V 7DAYS EuroCupu nobeno gostovanje ni lahko. Bursa igra odlično košarko, to lahko potrdita zmagi nad evroligašem Fenerbahčejem in na gostovanju pri Venezii. Gre za zelo nadarjeno ekipo, ki igra agresivno in fizično košarko, glavni trener pa nas odlično pozna, obenem pa ima veliko discipline v igri, saj vsak igralec ve, kaj mora početi. Če se želimo nadejati pozitivnega rezultata, bomo morali nadzorovati skok v obrambi in na njihovih ostrostrelcih igrati dobro individualno obrambo," se Golemac zaveda nevarnosti, ki pretijo njegovemu moštvu na poti do morebitne tretje evropske zmage v letošnji sezoni. Ljubljančani so po domači zmagi proti francoskemu Bourgu sredi prejšnjega tedna nekaj dni pozneje slavili še na zahtevnem gostovanju v okviru Lige ABA proti Igokei iz Aleksandrovca, kar je nedvomno še dodatno dvignilo samozavest moštva pred jutrišnjim dvobojem s Frutti Extra Bursasporjem.